



В Волгоградской области на 16% вырос объем инвестиций в экономику региона. С начала 2025 года – в период с января по июнь – по полному кругу организаций освоено 141,6 млрд рублей в основной капитал. Об этом 2 сентября сообщила администрация региона.

В комитете экономической политики и развития Волгоградской области, в свою очередь, уточняют, что наибольший объем инвестиций в первом полугодии 2025 года пришелся на обрабатывающие производства, а также сферу транспортировки и хранения. В настоящее время в регионе в стадии реализации находится порядка 30 проектов с общим объемом вложений 90 млрд рублей.

– В Средней Ахтубе наращивают мощности по выпуску востребованной химической продукции. Продолжается второй этап инвестпроекта по строительству и развитию Котельниковского ГОКа. В Волжском высокими темпами строится уникальный комплекс по выпуску специальных и нержавеющих сталей; продолжается модернизация Волжской ГЭС. В Волгограде в первой половине года введен в строй самый крупный в регионе логистический комплекс; возводится новое производство смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей; строится современный кузнечно-прессовый комплекс; новое производство многопрядных канатов. В Городищенском районе создают современный комплекс для производства соков и детского питания, – перечисляют в профильном комитета администрации региона.

Корреспонденты ИА «Высота 102» решили внести уточнения и вспомнили, во что именно в Волгоградском регионе инвестируют сегодня миллиарды рублей.

В Среднеахтубинском районе в настоящее время реализуется проект по созданию новых мощностей для выпуска химической продукции. Совершенствует производство ТД «Грасс». Волгоградский филиал «Северсталь канаты» в 2025 году продолжает реализацию проекта по созданию нового производства многопрядных канатов.





На юге Волгограда на территории нефтеперерабатывающего завода компания «ЛУКОЙЛ» в 2024 году приступила к строительству комплекса по выпуску смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. В настоящее время работы продолжаются. Новое производство мощностью 70 тыс. тонн смазочных материалов в год при выходе на проектную мощность обеспечит треть отечественного рынка данной продукции.

В Волжском продолжается возведение производственного комплекса по выпуску высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского нержавеющего проката. Комплекс будет расположен на площади около 60 га. В его состав войдут три основных цеха: холодного проката, горячего проката, электросталеплавильный, а также объекты инфраструктуры. Предприятие оснастят современным оборудованием, отвечающим самым высоким требованиям в области охраны окружающей среды.



Развивает в 2025 году мощности «ЕвроХим-ВолгаКалий». Предприятие реализует второй этап строительства и развития Котельниковского ГОКа. Напомним, что в сентябре 2024 года между Волгоградской областью, предприятием и Минпромторгом было подписано дополнительное соглашение по данному проекту. На тот момент в него уже было инвестировано 188 млрд рублей. В рамках второй очереди запланированы вложения на строительство дополнительных производственных и вспомогательных объектов ГОКа, а также возведение социальных объектов для работников предприятия – жителей Котельниковского района.





В 2024 году в Волгоградской области стартовала модернизация Волжской ГЭС. Комплексная программа подразумевает замену гидроагрегатов на принципиально новые, номинальной мощностью 125,5 МВт вместо прежних 115 МВт. К началу 2025 года на гидроузле обновили все 22 гидротурбины и 19 генераторов. В 2025 году планируется замена гидрогенератора ст. №8 (с окончанием работ 01.04.2026 г.), реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) и другие работы.

Напомним, что в марте 2025 года в Волгограде состоялось открытие нового логистического центра Wildberries. Как сообщало ИА «Высота 102», объект был построен в Дзержинском районе на участке между улицами Авторемонтная, Дубовая Балка и проездом Бузулукским. Строительство логистического центра велось в рамках инвестиционного соглашения, заключенного компанией с администрациями Волгограда и Волгоградской области на срок до 2031 года. После выхода на проектную мощность логистический центр начнет обслуживать не только Волгоградскую область, но и ряд южных регионов страны.





Продолжают вкладывать инвестиции в новые мощности и «Сады Придонья». В настоящее время на предприятии строят еще одну площадку для производства соков и детского питания. Мощность нового комплекса, рассчитанного до 12 линий, составит 400 тыс. тонн в год, с его пуском в целом предприятие будет производить 1,15 млн тонн продукции в год.

Строительство обхода Волгограда – еще один масштабный проект, реализация которого ведется в 2025 году в Волгоградской области. На конец августа 2025 года готовность объекта составляла 86%, а входящего в его состав моста через Волго-Донской судоходный канал – 95%. По информации директора Волгоградского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александра Колобродова, на мосту завершаются работы по нанесению гидроизоляции, идет устройство проезжей части, освещения, барьерного и перильного ограждения. Кроме того, на участке продолжается строительство основного хода дороги, чья протяженность составит 12,2 км.

Вкладываются деньги и в обновление общественного транспорта в Волгограде. Так, в первом полугодии на линии в Волгограде вышли 35 новых газомоторных автобусов.





Всего за последние три года регионом было закуплено 466 единиц современного общественного транспорта: 112 троллейбусов, 21 электробус, 62 трамвая и 271 автобус.

Как отметил член Общественной палаты Волгоградской области и главный редактор профильного издания «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков, инвестиции продолжают поступать в экономику региона, несмотря на все внешние и внутренние вызовы. В числе крупных проектов он, помимо перечисленных выше редакцией информагентства, также выделяет строительство крупнейшего в стране сталепрокатного завода в Волжском.

– И это только самые известные компании, которые, как говорится, «на слуху». В целом в Волгоградской области в настоящее время реализуется порядка 30 промышленных проектов на общую сумму почти 90 млрд рублей, а с 2014 года в регионе завершено 182 проекта на сумму более 451 млрд рублей, – напоминает Сергей Жуков.