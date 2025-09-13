Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбиты 10 БПЛА

В Министерстве обороны России прокомментировали ночную атаку БПЛА на Волгоградскую область. По информации военного ведомства, в ночь с 12 на 13 сентября над регионом были сбиты 10 беспилотников ударного типа.

- С 23:00 мск 12 сентября до 06:00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачены 10 БПЛА самолётного типа,— говорится в официальном сообщении Минобороны.

Кроме того, атаке дронов подверглись и другие регионы. Так, в Ростовской области были сбиты 15 БПЛА, в Белгородской области — 10, в Республике Крым — 2, по одному в Калужской, Курской и Смоленской областях. В целом же за ночь в воздушном пространстве нашей страны дежурными средствами ПВО были перехвачены 42 беспилотника.

Напомним, ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о введении плана «Ковёр» в аэропорту Волгограда. Для безопасности гражданских судов Росавиация запретила приём и вылет самолётов. Также ситуацию в регионе прокомментировал и губернатор Андрей Бочаров.

Фото: коллаж с элементами, сгенерированными ИИ