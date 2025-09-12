Общество

В Котово простились с другом индейцев всего мира Михаилом Конкиным

12.09.2025
Печальную новость распространили в соцсетях сторонники необычного увлечения жителя Котово Волгоградской области Михаила Конкина, которого считали известным на весь мир верным другом индейцев. Как рассказал ИА «Высота 102» житель Котово Султан Загидуллин, «это был светлый и очень удивительный человек со своим миром увлечений,  гармонично вписавший себя в окружающий мир в столь бурное время перемен и катаклизмов в мире и в нашей стране».

- Он всю  свою жизнь пронес любовь и уважение к американским индейцам! Помяните его добрым словом, он прославил наше Котово по всему миру,  уважая культуру и обычаи других народов, и это удивило всех,  кто знакомился и общался с ним, что  ещё более вызывало уважение к жителям далёкого затерянного в глубинке России города Котово, - поделился Султан. 

Михаил Конкин посвятил индейской культуре более 40 лет своей жизни. 


Михаил начал интересоваться индейцами после просмотра фильмов с Гойко Митичем в 1970-е годы. Он не только увлекался их культурой, но и стремился помогать им, когда в 1973 году в поселение Вундед-Ни, находящееся в индейской резервации Пайн-Ридж, прибыло несколько сотен вооруженных индейцев. Поселок, в котором жило 40 человек, захватили активисты Движения американских индейцев. Это был последний в истории США вооруженный конфликт «краснокожих» и «бледнолицых». Михаил тогда выступил в защиту коренного населения Америки и организовал письма в их поддержку из СССР.

После службы на Северном флоте  Михаил продолжал изучать индейскую культуру. Его комната напоминала вигвам, наполненный предметами, связанными с индейцами: шкурами, луками, стрелами, украшениями и даже скальпами, которые он получал на ежегодном празднике Пау-Вау.

Михаил сам делал костюмы для себя и других, каждый элемент которых имел своё значение. Его увлечение философией индейцев — быть ближе к природе, иметь чистое сердце и добрые помыслы — вдохновляло многих.

Он умер в возрасте 67 лет. И навсегда останется в памяти всех, кто его знал, как чистый и добрый человек, который восхищал верностью своему увлечению. 

Фото: Михаил Конкин ok.ru

