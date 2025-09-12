Транспорт

«Пристегнулся и поехал. Так и тут - не нарушай»: волгоградцы высказались о новых штрафах за парковку на «зеленке»

12.09.2025
В Волгограде месяц назад вступили в силу поправки в административный Кодекс региона, согласно которым существенно выросли штрафы за парковку на зеленой зоне. В первую очередь это касается территории во дворах жилых домов, где водители зачастую оставляют свои машины везде - у детских качелей, песочниц, на газоне, грунтовых тропинках у кустов и деревьев. В итоге вся придомовая территория оказывается заставлена машинами, где места для людей почти не остается. 

Раньше за такую парковку, если поймают, пришлось бы заплатить штраф в 1 тысячу рублей. С середины августа суммы заметно выросли -  от 2500 до 5000 рублей теперь составляет штраф для физических лиц; от 20 до 40 тысяч рублей - для должностных лиц; от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - для юридических лиц.

Поддерживают ли волгоградцы такие изменения и что думают о парковке на зеленой зоне - журналисты ИА «Высота 102» узнали в ходе опроса. Отметим, что в целом горожане считают, что парковаться на газонах автомобилисты не должны. 



«Не двор, а федеральная трасса»

- Во дворах парковки не должно быть. У нас по двору пройти невозможно. У нас во дворе федеральная трасса, - пожаловалась журналистам пенсионерка. Женщина отмечает, что ей просто негде пройтись с внуками, так как кругом одни машины.

- В зеленой зоне, конечно, лучше не ставить автомобили, потому что они мешают уборке, подъезду спецтехники, проходу людей, детей. Помогло же увеличение штрафов за непристегнутый ремень. Сейчас фактически каждый садится в машину и первым делом пристегивается. Так и здесь - чем выше штраф, тем больше будет осознания, что ты нарушаешь. А чтобы не нарушать, не будет заезжать в зеленую зону, - считает мужчина средних лет.

Между тем, горожане признают, что многие паркуются во дворах, так как больше негде. И этот вопрос также надо решать.

- А где парковаться? Ну, есть у нас какие-то платные парковки местами, но гаражи не у всех есть. И люди просто паркуются во дворах. Все забито битком. Может, штрафы кого-то остановят, а кого нет, - говорит другая горожанка.

Отметим, что эти нововведения пришлись по душе не всем. Волгоградцы, которые долгие годы бросали машину у дома там, где получится, были шокированы тем, что их за это начали штрафовать. 

По информации ИА «Высота 102», за парковку на зеленой зоне им уже «прилетели» штрафы на суммы от 2 до 3 тысяч рублей. 

Жители, которые годами испытывали неудобства во дворах, под завязку забитыми машинами, наоборот, поддерживают власти в этом начинании.

- Есть запрет на курение в общественных местах, распитие спиртных напитков. Тем не менее, люди идут на ходу и курят рядом с некурящими. Это касается и автомобилей. Если будут рейды на регулярной основе, то хорошо. Потому что никто не захочет платить каждый месяц штраф за то, что паркуется в неположенном месте, - считает один из опрошенных волгоградцев.

Итоги первых рейдов

Городские власти с начала введения в Волгограде повышенных штрафов за парковку на «зеленке» приступили к выявлению и наказанию нарушителей. Так, только за август текущего года по статье 8.10 КоАП Волгоградской области, предусматривающей ответственность за размещение транспортных средств на озелененных территориях, в регионе вынесено уже свыше 2,3 тысячи постановлений на общую сумму более 6,1 миллиона рублей. Средний размер штрафа за парковку на зеленой зоне составил 2,5 тысячи рублей.

За первую неделю сентября таких постановлений вынесено уже более 500.  

Отметим, что штрафуют проверяющие и водителей элитных машин. Так, к примеру, в Ворошиловском районе Волгограда во дворе дома, расположенного на улице Лавочкина, к административной ответственности была привлечена водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, которая припарковала свой внедорожник прямо на детской площадке. За такую парковку ей выписали штраф в 3 тысячи рублей.

Водителя еще одного внедорожника марки Jetour t2 в Центральном районе после того, как ее оштрафовали за парковку на зеленой зоне, снова поставила свой автомобиль в неположенном месте. Женщине выписали два штрафа по 2,5 тысячи рублей.

- Вопрос, где ставить машину - это реалии нашего времени, - рассуждает еще одна участница опроса из Волгограда. - Некоторым людям надо достучаться до головы, чтобы не нарушали, а не до кошелька. А кто-то только через кошелек и понимает.

Свое мнение по данной проблеме вы можете оставлять в комментариях на форуме под этой публикацией.

