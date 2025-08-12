«Других сроков не будет»: Андрей Бочаров поручил завершить реконструкцию ЦУМа в течение трёх лет





12 августа в Центральном районе Волгограда губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход реконструкции исторического здания центрального универмага. Глава региона оценил масштаб и сложность работ, а также поставил перед строителями непростую задачу – несмотря на все сложности сдать объект в 2027 году.





Как ранее неоднократно сообщала редакция, обновление объекта культурного наследия, где советские войска пленили фельдмаршала Паулюса, началось весной 2024 года. Однако спустя пару месяцев работы были ограничены из-за выявленных строителями признаков аварийности сооружения.

После дополнительного инструментального обследования экспертиза признала сооружение частично аварийным, однако подлежащим реконструкции. Специалистами был разработан комплекс мер по восстановлению несущих элементов.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, в настоящее время специалисты как раз и производят усиление 1-4 этажей. Параллельно восстанавливается шахта грузового лифта, ведётся демонтаж лестничных маршей и парапета.

- Это, наверное, самый сложный объект за последние 10-12 лет, который мы восстанавливали. Сложнее по конструктиву не было. Но мы понимаем, что это исторический объект, который знает весь мир, и очень трепетно подходим к реализации всех работ. Они идут в графике, но мы видим также большую проблематику, которую надо решить нам вместе с конструкторами, инженерами. В течение этого года мы полностью завершим дополнительное обследование всего конструктива и выйдем на решение. Думаю, что в начале следующего года мы здесь проведём рабочую встречу с экспертами, специалистами и определим окончательные шаги по восстановлению данного здания, — подчеркнул глава региона.





Однако губернатор подчеркнул, что других сроков для строителей у него нет и, несмотря на все сложности, он рассчитывает, что специалисты успеют произвести все работы в течение ближайших трёх лет.

После реконструкции в обновлённое здание должен переехать музей им. Машкова. Значительная часть площадей будет отдана под выставочные экспозиции, а также будут созданы пространства для проведения мастер-классов. Здесь же разместится центр Александры Пахмутовой.

Современная выставочная инфраструктура позволит волгоградскому музею полноценно принимать временные экспозиции лучших произведений мировой художественной культуры, хранящихся в ведущих музеях России.

Отметим, изначально на реконструкцию здания из бюджета было выделено 2,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области