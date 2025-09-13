Трамвай, прощай? В Волжском с 2026 года внедрят новую схему работы общественного транспорта





В 2026 году в Волжском власти планируют начать масштабную реформу общественного транспорта. Муниципалитетом разработан проект нового документа планирования пассажироперевозок, согласно которому будут перекроены схемы движения шести маршруток, запущены пять новых маршрутов и ликвидирован трамвай № 4.

Старые-новые маршруты

В новом режиме городской транспорт должен заработать сразу после январских праздников.





- В настоящее время перевозка пассажиров на городских коммерческих маршрутах осуществляется 186 транспортными средствами. Свою деятельность предприниматели осуществляют на основании выданных им свидетельств и карт маршрутов, срок действия которых заканчивается после нового года. С 20 января 2026 года на территории Волжского планируется внедрение новой транспортной схемы, - прокомментировали содержание документа в пресс-службе мэрии.

В планах властей оптимизировать схемы движении маршруток таким образом, чтобы сократить их пересечение с муниципальными автобусами, работающими по регулируемым тарифам.





- Новая транспортная схема разработана в целях исключения дублирования коммерческих маршрутов и автобусов, перевозки которых осуществляется по регулируемому тарифу. Администрацией городского округа для транспортной доступности жителей Волжского к социально значимым объектам скорректированы существующие маршруты путем изменения начальных и конечных пунктов и конечных остановочных пунктов и литеры (№ 3В, № 5В, № 6В, № 11В, № 15В, № 105В), а также введены новые маршруты (№ 40В, № 33В, № 21В), - добавили в администрации города.





Согласно оказавшемуся в распоряжении редакции проекту документа планирования пассажироперевозок, обновлённые маршруты будут выглядеть следующим образом:

№ 3В «ул. Карбышева – ГМ «Магнит» (в зимнее время) / о. Зеленый (Дамба) (в летнее время)». Прямое направление: 27 мкр., ул. 40 лет Победы, 25 мкр., 23 мкр., ФОК «Авангард», АТС-9, Торговый центр, ул. Пионерская, кинотеатр «Юность», Городская стоматологическая поликлиника, Уронефрологический центр, Поликлиника, ул. Королева, Центральный рынок, Парк, Выставочный бульвар, пл. им. В.И. Ленина, Московский энергетический институт, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, ДК «ВГС», пл. Строителей, Мост, «Гавань», п. Экскаваторный, Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Пятая, о. Зелёный – Дамба. Обратное направление: о. Зелёный – Дамба, Пятая, Четвертая, Третья, Вторая, Первая, ул. Дамбовая, пос. Экскаваторный, Гавань, Мост, ГМ «Магнит», пл. Строителей, ДК «ВГС», пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, гостиница «Ахтуба», Выставочный бульвар, Парк, Центральный рынок, ул. Королева, Школа № 3, Городская стоматологическая поликлиника, кинотеатр «Юность», ул. Пионерская, Торговый центр, АТС-9, ФОК «Авангард», 23 мкр., 26 мкр., ул. 40 лет Победы, 26 мкр.

Микроавтобус № 5В «пр. Дружбы – ЖДВ». Прямое направление: 32 мкр, ул. 40 лет Победы (31 мкр), ул. 40 лет Победы, 26 мкр, аптека «Витафарм» (ул. Оломоуцкая), поликлиника №5, 22 мкр, ТРК «ВолгаМолл», поликлиника №4, ул. Наримана Нариманова, ул. Пионерская, магазин «Стимул», бул. Профсоюзов/Китай-город, кинотеатр «Юность», городская стоматологическая поликлиника, уронефрологический центр, поликлиника, ул. Королева, Центральный рынок, парк, Выставочный бульвар, пл. Ленина, Московский энергетический институт, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, Больничный городок, ул. Горького, ЖДВ. Обратное направление: ЖДВ, ул. Горького, Больничный городок, Городской роддом, пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, гостиница «Ахтуба», Выставочный бульвар, Центральный рынок, ул. Королева, школа №3, городская стоматологическая поликлиника, кинотеатр «Юность», бул. Профсоюзов, магазин «Стимул», рынок 10/16 микрорайон, центр занятости, ул. Александрова, ТРК «Волгамолл», магазин «Заря», детская поликлиника №2, поликлиника №5, аптека «Витафарм» (ул. Оломоуцкая), 27 мкр, ул. 40 лет Победы, 27 мкр.

Микроавтобус № 6В «28 мкр. – о. Зеленый (ООО «Ассоциация транспортников»)». Прямое направление: 28 мкр., ул. Харламова, 28 мкр., 27 мкр., ул. 40 лет Победы, 25 мкр., Поликлиника №5, 22 мкр., ТРК «ВолгаМолл», Поликлиника №4, ул. Наримана Нариманова, ул. Пионерская, магазин «Стимул», бул. Профсоюзов/Китай-город, кинотеатр «Юность», Городская стоматологическая поликлиника, Уронефрологический центр, Поликлиника, ул. Королева, Центральный Рынок, Парк, Выставочный Бульвар, пл. Ленина, Московский энергетический институт, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, ДК «ВГС», пл. Строителей, Мост, Гавань, пос. Экскаваторный, ул. Дамбовая, пос. Шоферов, ул. Дамбовая, пос. Экскаваторный, Гавань, Мост, ГМ «Магнит», пл. Строителей, ДК «ВГС», пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, гостиница «Ахтуба», Выставочный бульвар, Центральный рынок, ул. Королева, Выставочный бульвар, гостиница «Ахтуба», пл. Ленина, Московский энергетический институт, пл. Свердлова, ДК «ВГС», ГМ «Магнит», пл. Строителей. Обратное направление: Автоколонна, о. Зеленый-1, Архив, пос. Шоферов, ул. Дамбовая, пос. Экскаваторный, Гавань, Мост, ГМ «Магнит», пл. Строителей, ДК «ВГС», пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, гостиница «Ахтуба», Выставочный бульвар, Центральный рынок, ул. Королева, Выставочный бульвар, гостиница «Ахтуба», пл. Ленина, Московский энергетический институт, пл. Свердлова, ДК «ВГС», ГМ «Магнит», пл. Строителей.

Микроавтобус № 11В «Аквапарк – ГМ «Магнит» (в зимнее время) / Городской пляж (в летнее время). Прямое направление: Аквапарк, ул. 40 лет Победы, 25 мкр., 23 мкр., ФОК «Авангард», АТС-9, Торговый центр, кинотеатр «Юность», Городская стоматологическая поликлиника, ТК «Простор», ул. Королева, Энерготехмаш, пл. Карбышева, ул. Советская, пл. Ленина, Московский энергетический институт, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, Больничный городок, ДК «ВГС», пл. Строителей (в летний период городской пляж). Обратное направление: (в летний период городской пляж), пл. Строителей, ДК «ВГС», Больничный городок, пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, ул. Советская, пл. Карбышева, Ровесник, ул. Королева, ТК «Простор», Городская стоматологическая поликлиника, кинотеатр «Юность», ул. Пионерская, Торговый центр, АТС-9, ФОК «Авангард», 23 мкр., 27 мкр., 40 лет Победы, Аквапарк.

Микроавтобус № 15В «ул. Карбышева – ЖДВ» Прямое направление: 27-й мкр., ул. 40 лет Победы, 25-й мкр., поликлиника № 5, 22-й мкр., ТРК «ВолгаМолл», поликлиника № 4, ул. Наримана Нариманова, ул. Пионерская, магазин «Стимул», ТЦ «Идея», пл. Труда (ул. Золотарева), ГСК «Чайка», пл. Карбышева, ул. Советская, пл. Ленина, Московский энергетический институт, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, Больничный городок, ул. Горького, ЖДВ. Обратное направление: Центр социальной защиты, Молочный комбинат, ул. Логинова, Завод «Метеор», ул. Куйбышева, ул. Ленинградская, ул. Комсомольская, ул. Горького, Больничный городок, Городской роддом, пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, ул. Советская, пл. Карбышева, Профучилище № 3, ГСК «Чайка», пл. Труда (ул. Золотарева), ТЦ «Идея», магазин «Стимул», ул. Пионерская, Центр занятости, ул. Александрова, ТРК «ВолгаМолл», магазин «Заря», детская поликлиника № 2, поликлиника № 5, 26-й мкр., ул. 40 лет Победы, 27-й мкр.

Микроавтобус № 16В «ул. Медведева – ЖДВ» Прямое направление: ул. Медведева, ГСК «Бриг», магазин «Юбилейный», ФОК «Русь», Центр развития «Талисман», Храм Серафима Саровского, 24 мкр., 22 мкр., ТРК «ВолгаМолл», 18 мкр., ул. Дружбы, ТЦ «Лента», ул. Казначеева, пос. Рабочий, Поликлиника, ул. Королева, Центральный Рынок, Парк, Выставочный Бульвар, пл. Ленина, Московский энергетический институт, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, больничный Городок, ул. Горького, ЖДВ. Обратное направление: Центр социальной защиты, Молочный комбинат, ул. Логинова, Завод «Метеор», ул. Ленинградская, ул. Комсомольская, ул. Горького, Больничный городок, городской роддом, пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, гостиница «Ахтуба», Выставочный бульвар, Центральный рынок, ул. Королева, пос. Рабочий, ул. Казначеева, ТЦ «Лента», 19 мкр., ул. Дружбы, ТРК «ВолгаМолл», магазин «Заря», 25 мкр., Храм Серафима Саровского, Центр развития «Талисман», ул. Мира, 37 мкр., ул. Волжской Военной Флотилии, ул. Медведева.

Микроавтобус № 105В «ул. Мира – ЛПК» Прямое направление: 37 мкр., ФОК «Русь», Центр развития «Талисман», магазин «Нюран», Храм Серафима Саровского, 24 мкр., 22 мкр., ТРК «ВолгаМолл», Поликлиника № 4, ул. Наримана Нариманова, магазин «Стимул», бул. Профсоюзов/Китай-город, кинотеатр «Юность», Городская стоматологическая поликлиника, Уронефрологический центр, Поликлиника, ул. Королева, Центральный рынок, Парк, Выставочный бульвар, пл. Ленина, Московский энергетический институт, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, ДК «ВГС», пл. Строителей, ул. Логинова, мебельная фабрика, завод биоэнергетического оборудования, поворот, 2-й подъем, СНТ «Заканалье», пост ГИБДД, городское кладбище № 2, Грузовой двор, МТФ, база УПТК, СНТ «Заря», Новостройка, Башня, Школа, ВСО, Энергоцентр, ЖБИ-4, Пожарное депо, Управление ЛПК, Энтузиастов, Магазин. Обратное направление: ЛПК, Магазин, Управление ЛПК, Пожарное депо, ЖБИ-4, Энергоцентр, ВСО, Башня, Школа, Новостройка, база УПТК, Грузовой двор, городское кладбище № 2, пост ГИБДД, СНТ «Заканалье», 2-й подъем, Завод биоэнергетического оборудования, мебельная фабрика, ул. Логинова, пл. Строителей, ДК «ВГС», ул. Космонавтов, пл. Ленина, гостиница «Ахтуба», Выставочный бульвар, Центральный рынок, ул. Королева, Школа № 3, Городская стоматологическая поликлиника, кинотеатр «Юность», магазин «Стимул», ул. Пионерская, Центр занятости, ул. Александрова, ТРК «ВолгаМолл», магазин «Заря», 25 мкр., Храм Серафима Саровского, Центр развития «Талисман», ул. Мира, ул. Волжской Военной Флотилии, 37 мкр.





Также запущены будут маршруты:

№ 21В «СНТ «Тюльпан – о. Зеленый СНТ «Химик» Прямое направление: СНТ «Тюльпан», ул. Медведева, ГСК «Бриг», улица 87-й Гвардейской, 30-й мкр., Спортшкола № 3, 24-й мкр., 22-й мкр., 21-й мкр., Школа, ул. Наримана Нариманова, детская поликлиника, 10-й мкр., ГПЗ-15, Оптовая база, 8-й мкр., пл. Карбышева, ул. Советская, пл. Ленина, Московский энергетический институт, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, ДК «ВГС», пл. Строителей, Мост, Гавань, пос. Экскаваторный, ул. Дамбовая, пос. Шоферов, Архив, о. Зеленый-1, о. Зеленый-2, о. Зеленый (СНТ «Химик» в летний период). Обратное направление: О. Зеленый (СНТ «Химик» в летний период), о. Зеленый-2, о. Зеленый-1, Архив, пос. Шоферов, ул. Дамбовая, пос.Экскаваторный, Гавань, Мост, пл.Строителей, ДК «ВГС», пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, ул. Советская, пл. Карбышева, Профучилище № 3, Волжский политехнический институт, Оптовая база, ВПЗ-15, 10-й мкр., детская поликлиника, ул. Наримана Нариманова, Школа, 21-й мкр., 22-й мкр., 24-й мкр., Спортшкола № 3, 30-й мкр., улица 87-й Гвардейской, ГСК «Бриг», ул. Медведева, СНТ «Тюльпан».

№ 33В «37 мкр. – СНТ «Строитель» Прямое направление: ул. Пушкина (пересечение с ул. Медведева), ГСК «Бриг», улица 87-й Гвардейской, 30 мкр., Спортшкола №3, 24 мкр., 22 мкр., 21 мкр., Городская поликлиника № 2, Универсальный рынок, ВМЭС, завод «Поршень», ул. Свердлова, пл. Свердлова, ДК «ВГС», пл. Строителей, ЦРМЗ, Шлюзы, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, Дачи «Док». Обратное направление: Дачи «Док», 5-я, 4-я, 3-я, 2-я, 1-я, Шлюзы, ЦРМЗ, пл. Строителей, ДК «ВГС», пл. Свердлова, ул. Свердлова, завод «Поршень», ВМЭС, Универсальный рынок, Городская поликлиника №2, 21 мкр., 22 мкр., 24 мкр., Спортшкола №3, 30 мкр., улица 87-й Гвардейской, ул. Пушкина (пересечение с ул. Медведева).

№ 40В «37 мкр. – ЖДВ» Прямое направление: 37-й мкр., Центр развития «Талисман», магазин «Нюран», Храм Серафима Саровского, 24-й мкр., детская поликлиника №2, поликлиника №5, аптека «Витафарм» (ул. Оломоуцкая), гипермаркет «Магнит», 28-й мкр., ул. Харламова, ул. Александрова, 19-й мкр., 12-й мкр., по требованию, Уронефрологический центр, Поликлиника, ул. Королева, Центральный Рынок, Парк, Выставочный Бульвар, пл. Ленина, Московский энергетический институт, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, Больничный городок, ул. Горького, ЖДВ. Обратное направление: ЖДВ, ул. Горького, Больничный городок, городской роддом, пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, гостиница «Ахтуба», Парк, Центральный рынок, ул. Королева, школа №3, 12-й мкр., ул. Александрова, ул. Харламова, 28-й мкр., аптека «Витафарм» (ул. Оломоуцкая), поликлиника №5, 25-й мкр., Храм Серафима Саровского, Центр развития «Талисман», ул. Мира, ул. Волжской Военной Флотилии, 37-й мкр.

№ 44В «п. Металлург-2 – ТЦ «Метро» Прямое направление: пос. Металлург-2, пос. Южный, ул. 40 лет Победы, ул. Оломоуцкая, ул. Казначеева, пос. Рабочий, поликлиника, ул. Королева, Центральный рынок, Парк, Выставочный бульвар, пл. Ленина, Московский энергетический институт, ул. Космонавтов, пл. Свердлова, ул. Комсомольская, ДК «ВГС», пл. Строителей, ТЦ «Метро». Обратное направление: ТЦ «Метро», пл. Строителей, ДК «ВГС», ул. Комсомольская, пл. Свердлова, ул. Космонавтов, пл. Ленина, гостиница «Ахтуба», Парк, Центральный рынок, ул. Королева, пос. Рабочий, ул. Казначеева, 40 лет Победы, пос. Южный, пос. Металлург-2.

По информации властей, перевозчиков, которые будут осуществлять деятельность по новой транспортной схеме, отберут в результате проведения открытого конкурса.

- Одним из основных критериев при проведении конкурсных процедур является наличие у участника наиболее новых транспортных средств с улучшенными характеристиками, в том числе по экологическим показателям, - подчеркнули в мэрии.





Кроме того, в 2026 году запланировано возобновление работы автобусного маршрута № 33 «п. Металлург-2 – пл. Свердлова».

- По многочисленным обращениям жителей поселка Металлург-2 планируется установление нового маршрута № 33, перевозку пассажиров будет осуществлять АО «Волжская А/К № 1732».

Ликвидация трамвая №4

Затронут грядущие изменения и один из популярных у горожан трамвайных маршрутов. Власти планируют прекратить движение трамвая №4, связывающего промзону и центральную часть города.





- Ликвидация трамвайного маршрута № 4 была принята в целях исключения дублирования маршрута № 7. Подвижной состав, который освободится, будет перераспределён на трамвайные маршруты № 1 и 4а, - добавили в пресс-службе.





Не на один год?

В проекте документа планирования пассажироперевозок содержится информация и о более отдалённых изменениях. Так в 2027 году реформа доберётся и муниципальных автобусов, работающих по регулируемым тарифам.

Автобус № 2у «37 мкр. – ГМ «Магнит» начнёт курсировать по ул. Карбышева, в том числе по участку от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева, и далее по ул. Медведева,ул. Мира (37 мкр.). Запланированные корректировки должны улучшить транспортную доступность микрорайонов №38 и №32а.

Автобус №1 «32 мкр. – ЖДВ» также изменит схему движения. Он будет продлён до микрорайона №37. Подвижной состав будет осуществлять движение от пр. Дружбы по ул. 87-й Гвардейской, далее по ул. Мира (37 мкр).

Напомним, ранее 20 августа 2025 года губернатор Андрей Бочаров анонсировал комплексное обновление общественного транспорта Волжского. Глава региона поставил задачу создать в городе современную транспортную сеть, которая станет драйвером его развития, а также поможет улучшить качество жизни волжан и привлекательность работы на местных промышленных предприятиях.