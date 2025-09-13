В Волгограде БПЛА повредил здание больницы №15





В Волгоградской области появились новые подробности атаки украинских БПЛА. По уточнённым данным, один из ударных дронов повредил здание больницы №15 в Волгограде.

- По уточненным данным, в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15. Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между 5 и 6 этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет, - сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Напомним, ранее глава региона уже комментировал налёт беспилотников. На тот момент было известно о повреждении обломками БПЛА частного жилого дома, а также хозпостройки на территории частного сектора.