Общество

«Я в ответе за всё». Капитан Юлия Завьялова из Волгограда 15 лет водит по планете танкеры и сухогрузы

Общество 16.06.2024 12:49
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16.06.2024 12:49


 

Капитан дальнего плавания Юлия Завьялова из Волгограда уже более 15 лет бороздит моря и океаны. С самого юного возраста волгоградку тянуло к морским просторам и путешествиям, и буквально с первого класса в школе она начала путь к мечте. На сегодня Юлия побывала во всех частях света и видела многие красоты планеты. 

О трудностях службы на многотонных международных судах, страшнейших качках в шторм, а также депрессии после многомесячных рейсов капитан дальнего плавания рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».




Необъяснимая любовь

Трудно сказать, что именно меня привело в эту профессию. С 12 лет я занималась в клубе юных моряков, поэтому стартом можно назвать и эту точку. Началом уже профессиональной карьеры стала учеба в Нижегородской академии водного транспорта, — вспоминает Юлия. — Окончив академию, начала работу на флоте в различных офицерский должностях – как второй помощник капитана, старший помощник, ну и далее. Потом я прошла экзамены и морскую квалификационную для диплома капитана. И уже с 2009 года работаю в должности капитана. 

Юлия говорит, что продолжительные рейсы, в которых она может провести до полугода, ее не пугали никогда. С детства волгоградке доводилось много времени проводить в местных речных клубах и лагерях. 


В 8 лет я впервые поехала в лагерь, где мне первое время было немного дискомфортно, но после я быстро влилась. В морском клубе я уже с удовольствием могла провести 12-14 дней на судне в Каспийском море, где и начала получать свою первую практику и опыт в своей профессии. А когда я уже уехала учиться в академию, то тогда передо мной уже стояла цель и большое желание, поэтому даже не было времени скучать или переживать, — делится волгоградка. — Сейчас, уже во взрослой жизни, тоже не скажу, что это является для меня проблемой, поскольку есть интернет, соцсети и мессенджеры, которые очень выручают в плане общения с близкими. 

Юлия Завьялова успела поработать во многих иностранных компаниях и на различных морских судах – танкерах, сухогрузах и многоцелевых суднах, которые имеют на своем борту грузовые краны.


Такого типа судна ходят по всему миру, поскольку универсальны и очень востребованы. По размеру они могут сильно отличаться - средние в длину достигают 180 метров, а контейнерные гиганты могут доходить в длину до 300 метров. Я как капитан в ответе за все, включая навигацию судна, контроль абсолютно всех процессов работы экипажа и корабля, коммуникационные моменты с судовладельцами и агентами в портах, контроль по перевозке самих грузов и многое другое, — перечисляет хрупкая женщина. — В зависимости от размера судна в моем подчинении от 12 до 25 сотрудников, как россияне, так и иностранцы. В простом общении между коллегами мы общаемся на русском, а уже при заполнении бумаг и заходе в иностранные порты все говорят только на английском. 

Каждый день – новая симфония

Несмотря на все сложные рабочие моменты, капитан дальнего плавания из Волгограда находит время для романтики и любования природой. 


Как говорил мой первый капитан в клубе юных моряков, романтика в нашей профессии есть лишь в маленькой доле, а остальное - это все грязный и тяжелый физический труд. Когда я уже повзрослела, то поняла справедливость этих слов. Но за счет клуба, нам удалось прикоснуться к этому  раньше и понять в 14 лет, поэтому мой выбор профессии был осознанным, —  рассказывает Юлия. — Конечно же, закаты в море и океане прекрасны. Каждый день – новая симфония. Ты стоишь и наслаждаешься стихией. Я очень много лет уже делаю фотографии закатов и рассветов. Не раз доводилось видеть во время плавания китов, которые резвились неподалеку целыми семьями, рыбу молот, подплывающую к борту, черепах, скатов и пеликанов. Выглядит просто потрясающе.

Капитан отмечает, что не особо верит приметам и суевериям моряков, но в моменты сильнейшего шторма и качки даже у самых опытных моряков просыпается чувство страха.


Хотя на флоте очень много примет и поговорок, но я не особо следую им. Сейчас такого в реальной жизни почти не встретишь, все они остались лишь на страницах литературных произведений. Но могу отметить, что я, как и мои коллеги, беру с собой в рейс талисманы. Я, например, – старую икону Николая Чудотворца, которую мне подарила мама очень много лет назад. А еще есть маленький Тигра из «Винни-Пуха». Думаю, если такие вещи человеку действительно помогают, служат своеобразным якорем, почему бы и нет. 

Путешествия во времени

После длительных рейсов не всем морякам легко вернуться в обычную жизнь на суше. Для адаптации многим требуется до полутора месяцев. Юлия Завьялова сравнивает состояние в такие моменты с путешествиями на машине времени.

 

— Ты уезжаешь в определенный день и запоминаешь, как оно все было. Но за время рейса на суше все движется и меняется. В итоге, когда ты возвращаешься, ожидаешь, что осталось все как бы на своих местах, а на самом деле происходят колоссальные изменения. В связи с этим происходит некое зависание в голове. Настолько все изменилось, что иногда чувствуешь себя не в своей тарелке. Поэтому когда я возвращаюсь домой, начинаю себя занимать делами - покупаю абонемент в тренажерный зал, общаюсь с людьми и занимаюсь всеми другими любимыми делами.  

Видео и коллаж: Алексей Костяков / V102.RU. Фото: Юлия Завьялова

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