Расписание автобуса №123 «Волжский-Волгоград» изменится с 15 сентября

12.09.2025 21:29
В АО «Волжская автоколонна №1732» меняют расписание пригородного автобуса №123 «Волжский-Волгоград». Корректировки начнут действовать с 15 сентября.

Количество ежедневных рейсов останется прежним – 42. Однако время отправления некоторых рейсов сдвинется. В частности, от конечной в Волгограде автобус будет отправляться в 7-10 ч., тогда как в настоящее время он уходит в 7-05 ч. Также на 5 минут сдвинется время отправления последнего автобуса от ж/д в Волгограде – вместо 20-25 ч. на 20-30 ч.

Кроме того, корректировки в расписании коснутся некоторых дневных рейсов. Время отправления изменится в диапазоне от 5 до 15 минут.


