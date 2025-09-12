Расписание автобуса №123 «Волжский-Волгоград» изменится с 15 сентября





В АО «Волжская автоколонна №1732» меняют расписание пригородного автобуса №123 «Волжский-Волгоград». Корректировки начнут действовать с 15 сентября.

Количество ежедневных рейсов останется прежним – 42. Однако время отправления некоторых рейсов сдвинется. В частности, от конечной в Волгограде автобус будет отправляться в 7-10 ч., тогда как в настоящее время он уходит в 7-05 ч. Также на 5 минут сдвинется время отправления последнего автобуса от ж/д в Волгограде – вместо 20-25 ч. на 20-30 ч.



Кроме того, корректировки в расписании коснутся некоторых дневных рейсов. Время отправления изменится в диапазоне от 5 до 15 минут.





