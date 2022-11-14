После жалоб в СМИ и СК волгоградец с проломленным черепом избежал мобилизации

Мытарства по медкомиссиям и военкоматам 31-летнего жителя Волгограда Александра Скрипкина закончились после публикации ИА «Высота 102» и оперативной реакции военного следственного отдела СКР по Волгоградскому гарнизону. Ранее мужчина больше месяца пытался доказать, что он не подходит под частичную мобилизацию, так как пережил тяжелую черепно-мозговую травму после прохождения срочной службы.

— После вашей публикации и вмешательства военного следственного комитета все решилось очень быстро. Я съездил к следователю со всеми документами по данной ситуации, а на следующий день мне позвонили и сказали, что все решилось, — поделился с журналистами информагентства Александр.

По словам волгоградца, теперь ему осталось доделать документы в военном комиссариате.

— Остались маленькие мелочи и на этом все, — говорит с облегчением Александр. — Ситуация, которую не могли решить месяц, решилась за два дня. Даже не думал, что все закончится так быстро. Хочу сказать большое спасибо вашей редакции и военным следователям. У меня буквально заново появилась вера в людей.





Александр Скрипкин ранее рассказал свою историю взаимодействия с военкоматом в условиях объявленной частичной мобилизации. Волгоградец уточнил, что 22 сентября ему пришла повестка, согласно которой мужчине предписывалось прибыть в военкомат Советского района на следующий день с вещами. Далее у Александра начались хождения по военкоматам с безуспешными попытками доказать, что состояние его здоровья не позволяет проходить службу. Последней каплей стал тот факт, что ему как инвалиду третьей группы поменяли категорию годности с «Д» на «В», просто исправив ручкой запись в документе.

Как рассказал ИА «Высота 102» собственный источник в силовых структурах региона, сотрудники военкомата изрядно напугались, организованной следователями проверки.

— Отдельные врачи неправильно оценили состояние здоровья мобилизованного мужчины. После вмешательства следствия и огласки в СМИ они пришли в чувство и сделали свою работу, как и положено — по закону, — пояснил информационному агентству наш собеседник.

Фото: Александр Скрипкин