Общество

В Волгоград съедутся водители трамваев из 30 регионов России

Общество 12.09.2025 20:43
0
12.09.2025 20:43


Волгоград станет площадкой юбилейного 20-ого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Мероприятие пройдет с 17 по 19 сентября.

В этом году участие в нем примут 44 представителя 30 регионов РФ. Конкурс проводится при поддержке Минтранса.

Водителям электротранспорта предстоит продемонстрировать знание правил дорожного движения, должностной инструкции, техники безопасности, особенностей технической эксплуатации трамваев. Практическая часть состоит из мастерства управления транспортом на специально подготовленной для конкурса трассе, а также умения оценить состояние трамвая перед выходом на линию. Впервые в программу испытаний включено задание по работе с маломобильными группами граждан. Конкурсные испытания пройдут в трамвайном депо на ул. Верхоянской в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Волгоградцы также примут участие в конкурсе. За победу поборются Михаил Дымаренко, водитель 1 класса со стажем работы  6 лет, и Алевтина Журавлева, которая выбрала эту профессию в этом году.

Фото администрации Волгограда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.09.2025 21:29
Общество 12.09.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 20:06
Общество 12.09.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 19:47
Общество 12.09.2025 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 15:22
Общество 12.09.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 11:49
Общество 12.09.2025 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.09.2025 11:27
Общество 12.09.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 10:46
Общество 12.09.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 10:23 Реклама
Общество 12.09.2025 10:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.09.2025 10:19
Общество 12.09.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 10:09
Общество 12.09.2025 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 10:00
Общество 12.09.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 09:19
Общество 12.09.2025 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 08:20
Общество 12.09.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 07:05
Общество 12.09.2025 07:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 06:30
Общество 12.09.2025 06:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:15
В Волгограде загорелись гаражи на улице КраснопресненскаяСмотреть фотографии
21:46
Под Волгоградом из-за лампочки сгорел хлев: погибли 2 теленкаСмотреть фотографии
21:29
Расписание автобуса №123 «Волжский-Волгоград» изменится с 15 сентябряСмотреть фотографии
20:43
В Волгоград съедутся водители трамваев из 30 регионов РоссииСмотреть фотографии
20:06
В Котово простились с другом индейцев всего мира Михаилом КонкинымСмотреть фотографии
19:47
Крестный ход в честь князя Александра Невского прошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:16
Бастрыкина возмутил буллинг в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:57
Волгоградского футбольного тренера дисквалифицировали на три месяца за дракуСмотреть фотографии
18:26
«Пристегнулся и поехал. Так и тут - не нарушай»: волгоградцы высказались о новых штрафах за парковку на «зеленке»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:49
Электромонтер погиб от удара током на подстанции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:43
ДТП с велосипедистом на переходе в Волжском попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Ресторан быстрого питания продают в Волгограде по цене «двушки»Смотреть фотографии
15:22
«Предписаний не поступало»: в музее-заповеднике высказались о законности надписи на ступенях Мамаева курганаСмотреть фотографии
15:06
«Паровозик» из грузовиков сняли на видео в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Участники матчей «Ротора» и «Манчестер Юнайтед» раздадут автографы на «Волгоград Арене» Смотреть фотографии
13:39
ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 18% до 17%Смотреть фотографии
12:45
Один человек пострадал в массовом ДТП с фурой Wildberries в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
Житель Михайловки идет под суд за попытку подкупить сотрудника УФСБСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
Довериться автоматике: что делать, если УК не следит за общедомовым прибором учетаСмотреть фотографии
11:33
Брал пачками: замдиректора МАУ Волжского уличили в серии откатов на госзаказахСмотреть фотографии
11:27
Волгоградский завод оказался в санкционном списке ЯпонииСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде водитель грузовика сбежал после ДТП с «Ладой»Смотреть фотографии
10:46
Суд выставил волгоградке счет за свет на 670 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волжском в дачном домике сгорела женщинаСмотреть фотографии
10:23
Эксперт «Капитал МС» рассказал, как поменяется порядок детских медосмотров с 1 сентябряСмотреть фотографии
10:19
Из Волгоградской области отправили на родину 293 иностранцаСмотреть фотографии
10:09
13 сентября в Волгоградской области стартуют местные выборыСмотреть фотографии
10:00
Эвакуация вертолетом в Волгоград спасла жизнь пациенту с инсультомСмотреть фотографии
09:19
6 рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ограничений полетов в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
08:39
Соки - в Китай, хлеб – в Судан: программу импортозамещения до 2030 года утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 