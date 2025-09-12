В Волгоград съедутся водители трамваев из 30 регионов России





Волгоград станет площадкой юбилейного 20-ого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Мероприятие пройдет с 17 по 19 сентября.

В этом году участие в нем примут 44 представителя 30 регионов РФ. Конкурс проводится при поддержке Минтранса.



Водителям электротранспорта предстоит продемонстрировать знание правил дорожного движения, должностной инструкции, техники безопасности, особенностей технической эксплуатации трамваев. Практическая часть состоит из мастерства управления транспортом на специально подготовленной для конкурса трассе, а также умения оценить состояние трамвая перед выходом на линию. Впервые в программу испытаний включено задание по работе с маломобильными группами граждан. Конкурсные испытания пройдут в трамвайном депо на ул. Верхоянской в Краснооктябрьском районе Волгограда.



Волгоградцы также примут участие в конкурсе. За победу поборются Михаил Дымаренко, водитель 1 класса со стажем работы 6 лет, и Алевтина Журавлева, которая выбрала эту профессию в этом году.



Фото администрации Волгограда



