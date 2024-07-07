«Надежды больше ни на кого нет»: волгоградцы подали в суд иск о запрете работы битумной душегубки

Четверо жителей рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области обратились в суд с иском о запрете работы битумной установки, от паров деятельности которой вот уже два года задыхаются люди в расположенных рядом домах. Как рассказала V102.RU бывший педиатр, почетный житель Новониколаевского района Людмила Кузнецова, обращение в суд стало актом отчаяния ее земляков, столкнувшихся с формализмом и равнодушием чиновников, которых они просили защитить их права на благоприятную окружающую среду.

В иске подчеркивается, что индивидуальный предприниматель Юрий Моргунов в середине 2022 года по адресу улица Народная, 169 возвел и запустил в эксплуатацию асфальтобетонный завод, состоящий из самой установки с газовой горелкой, емкости для подогрева битума, гаража, котельной с битумохранилищем и железнодорожного подъездного пути. При этом санитарно-защитная зона для предприятия не определена, хотя для таких производств расстояние от жилых домов до рабочей зоны должно составлять не менее 500 метров. На самом деле дома жителей, обратившихся в суд, расположены буквально в ста метрах от установки, которая во время работы выделяет вонючую пыль. На основании нарушения санитарных норм жители и потребовали прекратить эксплуатацию установки. Иск уже поступил в районный суд и уже в ближайшее время состоится первое заседание.

Ранее, как сообщало V102.RU, деятельностью предпринимателя Юрия Моргунова заинтересовалась прокуратура. В надзорном органе выяснили, что несколько лет назад Совет народных депутатов изменил назначение зоны, где сейчас работает установка, на производственную, что дало возможность разместиться здесь битумному предприятию. Любопытно, что через несколько месяцев после этого предприниматель и начал обустраивать выделенную землю. В прокуратуре посчитали, что депутаты незаконно изменили назначение данной территории и обратились в суд. Правда, Совет народных депутатов рабочего поселка Новониколаевский к тому времени уже прекратил свое существование в связи с передачей полномочий городского поселения в районную администрацию.

Процесс, в рамках которого была проведена экспертиза, длился больше года. Лишь недавно Волгоградский областной суд частично удовлетворил административный иск прокуратуры. Однако ситуация не изменилась – установка продолжает работать и так же «портит воздух».

— Все эти два года мы написали десятки обращений и жалоб в различные инстанции, но не добились ничего! — делятся жители. — Нам отвечали, что битумный завод является мобильной (!), а вовсе не стационарной установкой, хотя предприниматель подключил свое предприятие к газопроводу. Нам пытались доказать, что никакого вреда от работы его завода нет, хотя все, мы подчеркиваем, все замеры сотрудниками Роспотребнадзора производились при неработающей (!) установке. Несмотря на то, что в надзорных органах признавали, что предприниматель осуществляет свою деятельность в отсутствии разрешений санитарных служб, никто и не подумал наказать его за это и запретить его работу.

По словам жителей, чиновники районной администрации полностью на стороне предпринимателя.

— Он поставляет асфальт для ремонта дорог в нашем районе, — утверждают новониколаевцы. — Конечно, для чиновников это очень удобно. Но они же не живут под носом завода и не наслаждаются «ароматами», которые душат наших детей. Наоборот, после наших жалоб в администрации стали проверять, законно ли стоят здесь наши дома. Может быть, нас еще и из наших домов, которые строились еще предками, выгонят, чтобы Моргунов мог спокойно работать?

Авторы иска понимают, что их ждет долгая и изнурительная борьба за право дышать чистым воздухом.

— Но у нас нет другого выхода, — говорят люди. — Один дом у нас уже опустел — хозяин умер от заболевания бронхов, а его наследники не хотят повторить его судьбу. Но здесь остались жить многодетные семьи, особую роль которых в нашем государстве выделил Президент Владимир Путин. Жаль, что за их здоровье приходится судиться с этим же государством.

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»