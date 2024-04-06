Общество

В Котово в третий раз ремонтируют «криминальную» дорогу

Общество 06.04.2024 17:04
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06.04.2024 17:04


В Котово Волгоградской области в третий раз за неполные полтора года ремонтируют скандальную дорогу. Как рассказали V102.RU местные жители, на улицу Дачная вернулись дорожники, которые заделывают появившиеся ямы.
Это – уже третий ремонт дороги на улице Дачная. Впервые трассу сделали в конце 2023 года. Однако через пару месяцев она развалилась. СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело, так как на бракованную дорогу было потрачено 30 миллионов рублей.
Осенью прошлого года дорогу снова пытались привести в порядок. Но  после зимы она снова стала «расползаться».

Следователи не раскрывают подробностей уголовного дела, которое расследуется почти год. Известно, что акты приемки работ подписывал бывший глава Котово Сергей Лесниченко. После скандала он покинул должность по собственному желанию и устроился заместителем главы администрации Моисеевского сельского поселения. Осенью жители избрали главой поселения Валентину Аравину, которая через несколько дней перехотела руководить администрацией и написала заявление об увольнении по собственному желанию. В настоящее время Сергей Лесниченко является и.о. главы Моисеевского поселения.
Фото Общественный контроль города Котово/t.me

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