Электромонтер погиб от удара током на подстанции в Волгоградской области

Происшествия 12.09.2025 17:49
Следователи выясняют обстоятельства гибели электромонтера на подстанции в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, трагедия произошла сегодня, 12 сентября, в хуторе Красногорский Новоаннинского района.

- По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате поражения электрическим током. По данному факту территориальным подразделением регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в следственном органе.

На данный момент известно, что тело мужчины нашли на территории коммерческой организации в хуторе Красногорский. Бригада электромонтеров утром прибыла к объекту. Один из работников отключил часть подстанции и открыл металлическую дверь секции высоковольтной части подстанции и получил смертельный удар электрическим током. 

В ходе расследования следствие также даст оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

