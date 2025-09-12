«Паровозик» из грузовиков сняли на видео в Волгоградской области





Несколько грузовиков столкнулись на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, «паровозик» из грузовых машин, которые врезались друг в друга по цепочке, сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что ДТП произошло накануне в 16:25 на 718 км автодороги Р-22 «Каспий». По чьей вине образовался «паровозик», в Главке не уточняют. Известно, что столкнулись Mercedes, «ГАЗель», FAW и MAN .

Пострадали двое водителей. Медицинская помощь им была оказана на месте происшествия.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me