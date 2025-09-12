Бастрыкина возмутил буллинг в школе Волгограда

СУ СК по Волгоградской области проведет проверку информации о противоправных действиях несовершеннолетней в Волгограде по поручению главы следственного комитета России. Поводом послужили видеокадры, выложенные в ТГ, где одна из учениц школы №64 ударила по лицу другую школьницу, потребовав извиниться перед ней. Все происходящее было снято на мобильный телефон, а потом выложено в сеть.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало об этой истории. При этом родители утверждают, что «героиня» ролика систематически издевается над сверстниками, однако мер администрация школы не принимает. Александр Бастрыкин ждет доклад о результатах проверки регионального управления. В свою очередь, полиция также занялась расследованием обстоятельств данного инцидента.