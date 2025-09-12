Крестный ход в честь князя Александра Невского прошел в Волгограде

В честь праздника перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, который ежегодно отмечается 12 сентября, в главном соборе Волгограда прошла Божественная литургия. Ее возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, после чего состоялся крестный ход. Участие в торжествах приняли депутаты облдумы, представители исполнительной власти, волгоградцы и гости города, рассказали в регпарламенте.
Перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского состоялось 301 год назад. Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины.
К молитвам святого князя Александра Невского, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали во все времена. В Волгограде в этот день отмечает престольный праздник Александро-Невский кафедральный собор.
В Волгоградской епархии не один храм, освященный в честь великого князя - храм св.кн. Александра Невского в Ельшанке, храм св. кн. Александра Невского и мчч. Кира и Иоанна в Сарептском благочинии, молитвенный дом св. кн. Александра Невского села Лебяжье в Камышинском благочинии. В Урюпинской и Калачевской епархиях - храм св. блгв. кн. Александра Невского в г. Волжском (Калачевская епархия)
Фото Волгоградской облдумы