«В каждом из них живет душа»: волгоградец возвращает к жизни отправленные на покой «Икарусы»













Еще в детстве у волгоградца Дмитрия Бескровного случилась любовь с первого взгляда. Проехав на желтом «Икарусе», он загорелся идеей – хочу быть его водителем! Мог ли он представить, что мальчишеские мечты станут реальностью, а в его автопарке появятся пять автобусов? Об увлечении, ставшем делом всей жизни, мужчина рассказал корреспондентам V102.RU. Еще в детстве у волгоградца Дмитрия Бескровного случилась любовь с первого взгляда. Проехав на желтом «Икарусе», он загорелся идеей – хочу быть его водителем! Мог ли он представить, что мальчишеские мечты станут реальностью, а в его автопарке появятся пять автобусов? Об увлечении, ставшем делом всей жизни, мужчина рассказал корреспондентам V102.RU.





В 1991 году Дмитрий Бескровный вместе с семьей переехал в Волгоград и впервые прокатился на «двойке». Автобус с его неповторимым запахом, характерным поскрипыванием дверей и легким покачиванием в районе «суфлешки» настолько запал школьнику в душу, что вместо четырех положенных остановок он готов был ехать на нем по несколько кругов. А десять лет назад волгоградец решился на авантюру. Никого не посвящая в свои планы, он уехал в Тольятти и вернулся домой на «Икарусе» - вскоре этот выносливый малый получил имя «Желтый» и собрал десятки комплиментов от водителей и ностальгирующих пассажиров. В 1991 году Дмитрий Бескровный вместе с семьей переехал в Волгоград и впервые прокатился на «двойке». Автобус с его неповторимым запахом, характерным поскрипыванием дверей и легким покачиванием в районе «суфлешки» настолько запал школьнику в душу, что вместо четырех положенных остановок он готов был ехать на нем по несколько кругов. А десять лет назад волгоградец решился на авантюру. Никого не посвящая в свои планы, он уехал в Тольятти и вернулся домой на «Икарусе» - вскоре этот выносливый малый получил имя «Желтый» и собрал десятки комплиментов от водителей и ностальгирующих пассажиров.





- Спустя несколько лет я привез «Желтому» новых друзей. Вот эту «двойку», например, забрал из автоколонны №1732. В своих постах писал, что увожу ее отсюда навсегда, хотя на самом деле иногда прошусь к ним на ремонт. К счастью, на предприятии еще остались специалисты, которые могут устранить любую неисправность буквально с закрытыми глазами. А я стою рядом с ними и перенимаю опыт. Это действительно очень важно, ведь за их сломавшимися в пути автобусами приедет «техничка», а мне можно рассчитывать только на свои силы, - улыбается владелец «Икарусов». - После в моем автобусном парке появилась другая модификация «гармошки» - я ее называю «92-м годом», так как именно в это время на заводе вносили изменения в конструкцию. «Девятка» стала прообразом знаменитого самолета из фильма «В бой идут одни старики» , который всегда выходил из боя живым и невредимым. «Зайка» похожа на «Желтый», только двери у него и спереди, и сзади. Почему «Зайка?».. Да просто его везде и всюду бросали. Как в том стихотворении «Зайку бросила хозяйка»... - Спустя несколько лет я привез «Желтому» новых друзей. Вот эту «двойку», например, забрал из автоколонны №1732. В своих постах писал, что увожу ее отсюда навсегда, хотя на самом деле иногда прошусь к ним на ремонт. К счастью, на предприятии еще остались специалисты, которые могут устранить любую неисправность буквально с закрытыми глазами. А я стою рядом с ними и перенимаю опыт. Это действительно очень важно, ведь за их сломавшимися в пути автобусами приедет «техничка», а мне можно рассчитывать только на свои силы, - улыбается владелец «Икарусов». - После в моем автобусном парке появилась другая модификация «гармошки» - я ее называю «92-м годом», так как именно в это время на заводе вносили изменения в конструкцию. «Девятка» стала прообразом знаменитого самолета из фильма «В бой идут одни старики» , который всегда выходил из боя живым и невредимым. «Зайка» похожа на «Желтый», только двери у него и спереди, и сзади. Почему «Зайка?».. Да просто его везде и всюду бросали. Как в том стихотворении «Зайку бросила хозяйка»...





Автобусы, ставшие для Дмитрия едва ли не новыми членами семьи, он с теплом называет машинами времени. Время в них и впрямь будто бы остановилось – все те же сидения в кожзаме, широкие форточки над головой и даже сохранившиеся на дверях надписи: «Осторожно, открывается внутрь». Для такого эффекта погружения Дмитрий Бескровный скрупулезно ищет «родные» детали в старых запылившихся гаражах и на разборках. Мастер шутит, что из современного в его автобусах разве что китайские саморезы. Да и их он старается использовать по минимуму. Автобусы, ставшие для Дмитрия едва ли не новыми членами семьи, он с теплом называет машинами времени. Время в них и впрямь будто бы остановилось – все те же сидения в кожзаме, широкие форточки над головой и даже сохранившиеся на дверях надписи: «Осторожно, открывается внутрь». Для такого эффекта погружения Дмитрий Бескровный скрупулезно ищет «родные» детали в старых запылившихся гаражах и на разборках. Мастер шутит, что из современного в его автобусах разве что китайские саморезы. Да и их он старается использовать по минимуму.





Иногда автолюбителю, подарившему вторую жизнь списанным со счетов автобусам, кажется, что сил на их восстановление у него больше нет. Въедливо изучая каждую деталь, а затем сутками напролет ремонтируя своих «ласточек», волгоградец нет, нет да и задумывается – а стоит ли оно того? Впрочем, уже на утро от душевных терзаний не остается и следа. «Отступать назад мне уже нельзя. Пока жив я, будут жить и мои автобусы», - безо всякого пафоса говорит Дмитрий Бескровный. Иногда автолюбителю, подарившему вторую жизнь списанным со счетов автобусам, кажется, что сил на их восстановление у него больше нет. Въедливо изучая каждую деталь, а затем сутками напролет ремонтируя своих «ласточек», волгоградец нет, нет да и задумывается – а стоит ли оно того? Впрочем, уже на утро от душевных терзаний не остается и следа. «Отступать назад мне уже нельзя. Пока жив я, будут жить и мои автобусы», - безо всякого пафоса говорит Дмитрий Бескровный.





Как и тогда, тридцать лет назад, Дмитрий Бескровный уверен, что у каждого из его «Икарусов» есть душа. Мужчина это не просто знает, но и чувствует. Как и тогда, тридцать лет назад, Дмитрий Бескровный уверен, что у каждого из его «Икарусов» есть душа. Мужчина это не просто знает, но и чувствует.

Виктория Чумакова



Фото Дмитрия Бескровного, видео V102.RU

На пути к остановке, где сегодня припарковалась знаменитая венгерская «гармошка», многие прохожие удивленно поворачивают голову. «Икарус»? Неужели снова на линии?- А можно к вам заглянуть? – прохожий заходит в салон и с легкой растерянностью смотрит по сторонам. – Мать честная, какая же у него сохранность! Сколько я на нем поездил в свое время. Машина просто неубиваемая! Неубиваемая…- Да, очень терпеливая и выносливая, - с нескрываемым удовольствием отвечает Дмитрий Бескровный. – Был у меня такой случай – по пути из Московской области в Волгоград у нас пробило двигатель. Остановились на склоне, открыли крышку, а оттуда – столб пламени. Масло течёт, солярка течет. Связи нет, встречных машин тоже нет. Что делать? Выход только один. Включаю первую, вторую передачу – и вперед. Самое удивительное, что машина поехала. Пускай со скоростью в 10 км/ч, но все же поехала. В итоге мы добрались до цивилизации, а там вызвали «техничку», которая дотащила нас до Рязани.- Когда я начинал заниматься «Икарусами», у меня по большому счету был за плечами только школьный курс физики. При том, что я не был отличником. Я не умел варить, совсем не разбирался в электрике. Но жизнь заставила всему научиться. За десять лет стал электриком, наизусть выучив все электросхемы, сварщиком, кузовщиком, маляром, - отмечает волгоградец. – Это мое развитие, а если не идти вперед, то начнется деградация. Скажу больше : если в течение дня я ни разу не подойду к своему автобусу и не закручу хотя бы какой-то гайки, все – этот день для меня прожит зря. Руки «чешутся», постоянно хочется что-то делать. Сейчас моя «двойка» работает на дачном маршруте, а несколько лет назад она и «Желтый» обслуживали четыре маршрута на открытой РЖД ретролинии в подмосковном городе Яхрома. Мой автобус также трижды участвовал в организованном в Санкт-Петербурге международном параде ретротехники и вместе с «двойкой» несколько раз снимался в кино – в картинах «Ненастье» Сергея Урсуляка, «Пальма» Александра Домогарова, «Нулевом пациенте» Сергея Трофимова и Евгения Стычкина. Надеюсь, что вскоре я буду выезжать и на «Икарусе» «92-й год»- сейчас как раз приступаю к его реставрации.- Я получаю кайф от этой работы. Знаете, какое счастье найти какую-то родную деталь для «Икаруса»? Однажды я увидел объявление о продаже кузовных запчастей – таких, которые никогда даже не видел. Выяснилось, что больше двадцати лет они лежали в упаковке с надписями на венгерском языке – когда-то их хозяин планировал заниматься ремонтом, - вспоминает мужчина. – И вдруг чисто случайно мой собеседник говорит, что среди прочего у него есть резинка для гармошки. Я даже опешил. «Что вы сказали? Резинка?!». За четыре с половиной часа я домчался до Аксая Ростовской области, чтобы забрать такую ценную деталь. Гнал со скоростью 170 км/ч, благо, что не получил ни одного штрафа (смеется – прим.ред.) Больше, к сожалению, так по-крупному мне не везло.- С годами люди ностальгируют все сильнее. В первую нашу поездку по Волгограду на «Желтого» смотрели, как на динозавра – чего-чего? «Икарус»? А сейчас нам машут руками, провожают взглядом. На перекрестках водители общественного транспорта благодарят за то, что я сохраняю эти машины. Кричат мне в окно: «Ты береги их!» Сберегу! Кстати, знакомые сотрудники автопарка говорят, что современные автобусы нельзя сравнивать с «Икарусами». Новые, соответствующие всем техническим стандартам, удобные, они все же кажутся им одноразовыми - не в обиду создателям. Какие-то они холодные и бездушные...Есть ли душа у моих автобусов? Да, однозначно. Они все понимают, все чувствуют. Иногда я с ними даже разговариваю, и они меня слышат.