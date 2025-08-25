Спорт

«Ротор» разгромил «Торпедо» в домашнем матче - 3:0

25.08.2025
Ревущие от восторга трибуны, танцующий Денис Бояринцев и этот совершенно фантастический счет на табло – 3:0 в пользу сине-голубых. Так закончился сегодняшний матч «Ротора» с «Торпедо» на «Волгоград Арене».

Первый гол в первом тайме забил Илья Сафронов. Во второй половине матча  он же заработал пенальти, а исполнил его красиво Артем Симонян. И на последних минутах довел победный счет до трех вышедший на замену Дмитрий Сасин.


И, конечно же, в этом матче был еще один герой – вратарь «Ротора» Никита Чагров. Он брал, казалось бы, безнадежные мячи, чем  вызывал восторг не только у волгоградских болельщиков, но и у комментатора, который сравнил его с голкипером из компьютерной игры.

Эмоции победителей и болельщиков захлестывали. Главный тренер сине-голубых Денис Бояринцев даже исполнил импровизированный танец. С победой, «Ротор»!

Все подробности - в завтрашнем репортаже V102.RU

Фото Андрея Поручаева V102.RU

