Один из корпусов больницы №16 загорелся в Волгограде после атаки БПЛА

Пожарные расчеты тушат возгорание, которое возникло сегодня, 19 августа, на гражданском объекте в Красноармейском районе Волгограда после отражения массированной атаки БПЛА. Об этом, как передает V102.RU, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

- На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные, - сообщил глава региона. - По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в условиях других отделений.

Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропорту Волгограда.