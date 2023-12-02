«Топит до третьего этажа». Текущая два года крыша пятиэтажки грозит обрушиться в Волгограде — видео

Жильцы первого подъезда дома № 17 по улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда обратились в редакцию V102.RU с жалобой на протекающую два года крышу. Со слов жильцов квартиры № 16, многочисленные жалобы в ООО «УК Ворошиловского района» ничего не принесли — с каждым новым ливнем вода буквально капает с потолка вместе с отслаивающейся штукатуркой.





Волгоградка Юлия Пархоменко, которая живет вместе со своей 79-летней мамой-инвалидом, беременной дочкой и братом, готовится к худшему. Женщина уточняет, что влага уже проникает в комнаты, а потолок в общем подъезде может со дня на день обрушиться.

— Все началось два года назад. Прохудилась крыша, подъезд при сильных осадках топило вплоть до третьего этажа. Наши обращения в «УК Ворошиловского района», как и жалобы нашей соседки из квартиры № 13, стены которой топит при каждом сильном ливне, никакого эффекта не принесли, — рассказывает Юлия. — Нас только кормят завтраками, приходит мастер, смотрит, вздыхает и уходит, а у нас после дождя опять капает. Последние два дня, когда за окном лило без остановки, думали, что все — разбухший от влаги потолок рухнет на площадку, и не дай Бог кого-нибудь прибьет. Все в воде. Течет по стенам. Дождь идет прям в подъезде. У нашей соседки почти полностью топит квартиру.









По словам Юлии, их подъезд с виду кажется довольно уютным и ухоженным: пластиковые окна, цветы на подоконниках, приличная плитка на общих площадках. Однако, как уточняет волгоградка, это стало возможным лишь благодаря усилиям бывшего жильца.

— Когда-то для своей мамы здесь за свой счет все облагородил юрист Евгений Маликов, теперь они здесь не живут. А так все подъезды страшные. Капремонта не было с 1968 года — с тех пор, как сдали дом в эксплуатацию, — говорит Юлия.









На фото: потолок в квартире соседки из квартиры № 13

Женщина с опаской ждет снежной зимы, а особенно весны, ведь когда начинает все таять на прохудившейся крыше, то подъезд в буквальном смысле превращается в болото.

— Мы в очередной раз вызвали аварийку, но разве она нам поможет? У меня мама инвалид, дочь на сносях, а мы вынуждены каждый день думать, выходя из квартиры, не упадет ли нам на голову потолок и с опаской передвигаться по собственному подъезду, — говорит Юлия.









Согласно данным портала «Мой ЖКХ», дом № 17 по улице Козловской построен в 1968 году. ООО «УК Ворошиловского района» управляет пятиэтажкой с 10 июня 2010 года.

Редакция ИА «Высота 102» просит управление жилищной инспекции Волгограда и Госжилнадзор Волгоградской области обратить внимание на проблему жильцов, а прокуратуру Ворошиловского района организовать проверку. Журналисты «Высоты 102» готовы опубликовать точку зрения ООО «УК Ворошиловского района».

Видео и фото: читатели ИА «Высота 102»

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