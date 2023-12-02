Общество

«Топит до третьего этажа». Текущая два года крыша пятиэтажки грозит обрушиться в Волгограде — видео

Общество 02.12.2023 19:33
0
02.12.2023 19:33


Жильцы первого подъезда дома № 17 по улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда обратились в редакцию V102.RU с жалобой на протекающую два года крышу. Со слов жильцов квартиры № 16, многочисленные жалобы в ООО «УК Ворошиловского района» ничего не принесли — с каждым новым ливнем вода буквально капает с потолка вместе с отслаивающейся штукатуркой. 



Волгоградка Юлия Пархоменко, которая живет вместе со своей 79-летней мамой-инвалидом, беременной дочкой и братом, готовится к худшему. Женщина уточняет, что влага уже проникает в комнаты, а потолок в общем подъезде может со дня на день обрушиться.

— Все началось два года назад. Прохудилась крыша, подъезд при сильных осадках топило вплоть до третьего этажа. Наши обращения в «УК Ворошиловского района», как и жалобы нашей соседки из квартиры № 13, стены которой топит при каждом сильном ливне, никакого эффекта не принесли, — рассказывает Юлия. — Нас только кормят завтраками, приходит мастер, смотрит, вздыхает и уходит, а у нас после дождя опять капает. Последние два дня, когда за окном лило без остановки, думали, что все — разбухший от влаги потолок рухнет на площадку, и не дай Бог кого-нибудь прибьет. Все в воде. Течет по стенам. Дождь идет прям в подъезде. У нашей соседки почти полностью топит квартиру. 



По словам Юлии, их подъезд с виду кажется довольно уютным и ухоженным: пластиковые окна, цветы на подоконниках, приличная плитка на общих площадках. Однако, как уточняет волгоградка, это стало возможным лишь благодаря усилиям бывшего жильца.

— Когда-то для своей мамы здесь за свой счет все облагородил юрист Евгений Маликов, теперь они здесь не живут. А так все подъезды страшные. Капремонта не было с 1968 года — с тех пор, как сдали дом в эксплуатацию, — говорит Юлия. 



На фото: потолок в квартире соседки из квартиры № 13  

Женщина с опаской ждет снежной зимы, а особенно весны, ведь когда начинает все таять на прохудившейся крыше, то подъезд в буквальном смысле превращается в болото. 

— Мы в очередной раз вызвали аварийку, но разве она нам поможет? У меня мама инвалид, дочь на сносях, а мы вынуждены каждый день думать, выходя из квартиры, не упадет ли нам на голову потолок и с опаской передвигаться по собственному подъезду, — говорит Юлия. 



Согласно данным портала «Мой ЖКХ», дом № 17 по улице Козловской построен в 1968 году. ООО «УК Ворошиловского района» управляет пятиэтажкой с 10 июня 2010 года. 

Редакция ИА «Высота 102» просит управление жилищной инспекции Волгограда и Госжилнадзор Волгоградской области обратить внимание на проблему жильцов, а прокуратуру Ворошиловского района организовать проверку. Журналисты «Высоты 102» готовы опубликовать точку зрения ООО «УК Ворошиловского района». 

Видео и фото: читатели ИА «Высота 102» 

Еще по теме: 

«У нас с потолка идет дождь»: потоп в гостинице «Актер» у цирка в Волгограде сняли на видео 

За устранение недельного потопа в Волгограде взялись после публикации «Высоты 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.12.2023 18:00
Общество 02.12.2023 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 16:55
Общество 02.12.2023 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 15:47
Общество 02.12.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 14:47
Общество 02.12.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 13:18
Общество 02.12.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 10:40
Общество 02.12.2023 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 09:08
Общество 02.12.2023 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 08:29
Общество 02.12.2023 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 08:02
Общество 02.12.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2023 22:20
Общество 01.12.2023 22:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2023 21:24
Общество 01.12.2023 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2023 19:19
Общество 01.12.2023 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2023 17:24
Общество 01.12.2023 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2023 16:29
Общество 01.12.2023 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.12.2023 16:11
Общество 01.12.2023 16:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:33
«Топит до третьего этажа». Текущая два года крыша пятиэтажки грозит обрушиться в Волгограде — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Предлагали 100 тысяч»: волгоградка заявила о шантаже в салоне "Аларм" после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
16:55
В Котово смонтировали врезки на водоводе в ожидании чудаСмотреть фотографии
15:47
После губернаторской встряски в Волгограде займутся автовокзалом и заглянут в будущееСмотреть фотографии
14:47
Волгоградец требует наказать певца Xolidayboy за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию ВС РФ: видеоСмотреть фотографии
13:18
«Почему я должен везде приезжать и решать?»: Бочаров остался недовольным прогулкой по БалонинаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил доплачивать пенсионерамСмотреть фотографии
11:33
«Динамо-Синара» в Волгограде примет московский ЦСКА 3 декабряСмотреть фотографии
10:40
На юге Волгограда установили два терминала для любителей электричекСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде неизвестный сбил пешехода у РЦ «Гиппопо» и скрылсяСмотреть фотографии
09:41
Допросили имамов. Поджигатель Корана Никита Журавель снова извинился в ЧечнеСмотреть фотографии
09:08
Пропавшего у ТЦ 12-летнего мальчика нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцев предупредили о резком похолодании на новой неделеСмотреть фотографии
08:02
Теперь это наша классика: как котлета по-киевски стала самым популярным блюдом ВолгоградаСмотреть фотографии
22:20
На юге Волгограда бесследно пропал 12-летний мальчикСмотреть фотографии
21:24
Гонконгский грипп пришел в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде легковушка въехала в трамвай, пострадал ребенокСмотреть фотографии
20:13
«Стена обрушилась у соседей»: что известно о ЧП в жилом доме города ВолжскогоСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области ищут черных лесорубов, уничтоживших ясениСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде главврачей соберут на беседу после жалобы пациенткиСмотреть фотографии
18:54
Прокуратура: в Волжском на месте ЧП обнаружен труп мужчиныСмотреть фотографии
18:26
Мэрия Волжского опровергла свою версию о взрыве газа в жилом домеСмотреть фотографии
18:13
Очевидцы опубликовали видео с места ЧП в ВолжскомСмотреть фотографии
17:48
В Волжском Волгоградской области взорвался газ в квартиреСмотреть фотографии
17:24
Новые газомоторные автобусы с 1 декабря усилили три маршрута в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:23
Волгоградского альфонса-«удаленщика» осудят в АстраханиСмотреть фотографии
16:43
Торговец хурмой столкнулся с двумя грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:29
Минимаркет в поселке Сады Придонья: новый уровень комфорта для местных жителейСмотреть фотографии
16:11
«Не давали никакой конкретики»: чиновники пообещали подвоз дошкольников из расселяемого детсада во ФроловоСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде 8-летний ребенок сломал позвоночник на аттракционе предпринимателяСмотреть фотографии
 