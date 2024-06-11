В Котово отложили суд по делу экс-мэра Лесниченко

Первое заседание по уголовному делу бывшего главы администрации города Котово Волгоградской области Сергей Лесниченко отложили на две недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку делопроизводства, такое решение принято из-за неявки свидетелей.

Следующее заседание назначено на 24 июня.

Напомним, что Сергей Лесниченко обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. В рамках ст. 292 ч. 2, ст. 286 ч. 3 УК РФ ему грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 10 лет.

Экс-чиновника судят из-за скандального ремонта улицы Дачная стоимостью 30 миллионов рублей. Через месяц после того, как дорогу отремонтировали она стала разрушаться.

По факту ненадлежащего состояния дороги была проведена прокурорская проверка. Сотрудники надзорного ведомства выявили завышение объемов выполненных работ, а также некачественное проведение ремонта. По данным прокуратуры, Лесниченко подписал акт выполненных работ, содержащий недостоверную информацию. Сумма ущерба от его действий оценивается экспертами в сумму, превышающую 8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Сергей Лесниченко свою вину не признает.