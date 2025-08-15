Суд Волгограда отправил в СИЗО убийцу федерального судьи Ветлугина





Задержанный по подозрению в зверском убийстве федерального судьи Василия Ветлугина 15 августа отправлен в СИЗО. Как сообщает ИА «Высота 102», Сергей Кибальников был доставлен из Камышина в Волгоград и помещен под арест. Подозреваемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью, изолировали от общества до 14 октября 2025 года.

Отметим, что Сергея Кибальникова доставили в суд Волгограда полностью закованным в цепи. Они у него и на ногах, и на руках. Кроме того, в зале суда выставлена усиленная охрана, передает корреспондент ИА «Высота 102».





Напомним, преступление было совершено в Камышине Волгоградской области накануне, 14 августа, около 17-00 ч. на парковке у здания №33 по ул. Советской – всего в нескольких десятках метров от Камышинского городского суда, где работал Ветлугин. Кибальников, дождавшись свою жертву, приблизился к нему и открыл стрельбу. Ветлугин попытался сбежать, но был настигнут несколькими выстрелами в спину из карабина «Сайга».

Вероятнее всего, убийца готовился к совершению этого зверства, вооружившись заранее двумя видами оружия – карабином и холодным оружием.







Изучением всех обстоятельств совершенного преступления занимается Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области. Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).



Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что мотивом преступления, вероятнее всего, стали тесные отношения федерального судьи Василия Ветлугина и 40-летней Елены К. – секретаря Камышинского городского суда. По не подтвержденным пока данным, Сергей Кибальников является бывшим мужем женщины, однако на протяжении последних семи поддерживал с ней связь и мог ревновать к убитому.

Фото, видео: ИА «Высота 102»