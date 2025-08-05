Общество

Волгоград получит 5,12 млрд рублей на новые системы водоснабжения

Общество 05.08.2025 18:25
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05.08.2025 18:25


Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провел 5 августа заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, в ходе которого были рассмотрены заявки регионов на реализацию проектов, финансируемых с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в совещании и доложил о намерениях региона с использованием государственных средств возвести на юге и западе Волгограда новые сети водоснабжения.

Данная инициатива, по сообщению главы Волгоградской области, является одним из инфраструктурных проектов, входящих в 10-летнюю программу развития волгоградской агломерации. Напомним, что особое место в этой программе занимает комплексная жилая застройка, а также стимулирование социально-экономического развития наиболее перспективных территорий. 

Озвученная Андреем Бочаровым инициатива получила одобрение на совещании с заместителем председателя Правительства РФ.  

– 5,12 млрд рублей будут направлены Волгоградской области на строительство системы водоснабжения в Кировском, Советском и Красноармейском районах Волгограда, строительство водопроводных сетей и сооружений для перспективных жилых домов в центрально-западной части города, – говорится в официальном сообщении на сайте кабинета министров.

Отметим, что Волгоградской области выделяется одна из самых существенных сумм. Всего между 10 регионами распределят в размере 46,8 млрд рублей.

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