Расследования

Ресторан быстрого питания продают в Волгограде по цене «двушки»

Расследования 12.09.2025 16:09
0
12.09.2025 16:09


В центре Волгограда выставлен на продажу ресторан быстрого питания «Рuzatik». Объявление о продаже бизнеса появилось на популярном сайте. Цена объекта – 5 миллионов рублей, это стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке. 

При этом бизнес продается с оборудованием для изготовления фритюра, бургеров и с плитами. 

Ресторан быстрого питания специализируется на русской и европейской кухне и рассчитан на 40 мест. В качестве главного его преимущества называется также удобная локация рядом с «Волгоград Ареной», ЦПКиО, остановкой скоростного трамвая. 

Собственник объясняет продажу ресторана намерением сфокусироваться на другом направлении бизнеса. 

Интересно, что на дверях самого ресторана нет никаких объявлений о продаже. Наоборот, судя по вывешенному билборду, идет набор персонала в команду заведения. 

Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.09.2025 12:24
Расследования 12.09.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2025 16:09
Расследования 11.09.2025 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2025 14:18
Расследования 11.09.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.09.2025 11:51
Расследования 11.09.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 20:20
Расследования 10.09.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 11:49
Расследования 10.09.2025 11:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 11:11
Расследования 10.09.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 10:31
Расследования 10.09.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 09:46
Расследования 10.09.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.09.2025 06:27
Расследования 10.09.2025 06:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 19:57
Расследования 09.09.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 16:46
Расследования 09.09.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 15:46
Расследования 09.09.2025 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 13:48
Расследования 09.09.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2025 12:53
Расследования 09.09.2025 12:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:49
Электромонтер погиб от удара током на подстанции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:43
ДТП с велосипедистом на переходе в Волжском попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Ресторан быстрого питания продают в Волгограде по цене «двушки»Смотреть фотографии
15:22
«Предписаний не поступало»: в музее-заповеднике высказались о законности надписи на ступенях Мамаева курганеСмотреть фотографии
15:06
«Паровозик» из грузовиков сняли на видео в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Участники матчей «Ротора» и «Манчестер Юнайтед» раздадут автографы на «Волгоград Арене» Смотреть фотографии
13:39
ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 18% до 17%Смотреть фотографии
12:45
Один человек пострадал в массовом ДТП с фурой Wildberries в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
Житель Михайловки идет под суд за попытку подкупить сотрудника УФСБСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
Довериться автоматике: что делать, если УК не следит за общедомовым прибором учетаСмотреть фотографии
11:33
Брал пачками: замдиректора МАУ Волжского уличили в серии откатов на госзаказахСмотреть фотографии
11:27
Волгоградский завод оказался в санкционном списке ЯпонииСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде водитель грузовика сбежал после ДТП с «Ладой»Смотреть фотографии
10:46
Суд выставил волгоградке счет за свет на 670 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волжском в дачном домике сгорела женщинаСмотреть фотографии
10:23
Эксперт «Капитал МС» рассказал, как поменяется порядок детских медосмотров с 1 сентябряСмотреть фотографии
10:19
Из Волгоградской области отправили на родину 293 иностранцаСмотреть фотографии
10:09
13 сентября в Волгоградской области стартуют местные выборыСмотреть фотографии
10:00
Эвакуация вертолетом в Волгоград спасла жизнь пациенту с инсультомСмотреть фотографии
09:19
6 рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ограничений полетов в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
08:39
Соки - в Китай, хлеб – в Судан: программу импортозамещения до 2030 года утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
Массовое отключение интернета накрыло Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
08:00
«Ротор» – «Манчестер Юнайтед»: самое громкое противостояние в истории волгоградского футболаСмотреть фотографии
07:36
Средства ПВО сбили ночью 221 вражеских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:05
Волгоградцам рассказали о самых богатых представителях рабочего классаСмотреть фотографии
06:30
С 1 октября в Волгоградской области стартует вакцинация от краснухиСмотреть фотографии
06:00
32 кошки и собаки из Волгограда отдохнули в Италии, Испании и КорееСмотреть фотографии
21:12
В Волжском засняли на видео жуткий наезд «Лады» на велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:03
В Волгограде пр. Жукова встал в глухой полуторакилометровой пробкеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
«Доходы пойдут на развитие транспорта»: в Волжском обосновали введение платных парковокСмотреть фотографии
 