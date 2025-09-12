Ресторан быстрого питания продают в Волгограде по цене «двушки»

В центре Волгограда выставлен на продажу ресторан быстрого питания «Рuzatik». Объявление о продаже бизнеса появилось на популярном сайте. Цена объекта – 5 миллионов рублей, это стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке.
При этом бизнес продается с оборудованием для изготовления фритюра, бургеров и с плитами.
Ресторан быстрого питания специализируется на русской и европейской кухне и рассчитан на 40 мест. В качестве главного его преимущества называется также удобная локация рядом с «Волгоград Ареной», ЦПКиО, остановкой скоростного трамвая.
Собственник объясняет продажу ресторана намерением сфокусироваться на другом направлении бизнеса.
Интересно, что на дверях самого ресторана нет никаких объявлений о продаже. Наоборот, судя по вывешенному билборду, идет набор персонала в команду заведения.
Фото V102.RU