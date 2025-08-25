Стала бы смертницей: ФСБ сообщила подробности о задержанной в Крыму волгоградке





ФСБ России сообщила подробности задержания 54-летней жительницы Волгоградской области на КПП управления в республике Крым. По информации ЦОС ФСБ, в иконе находилось самодельное взрывное устройство фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Женщина, уточняют силовики, должна была подорваться вместе с иконой.

В ФСБ России сообщают, что действиями жительницы Волгоградской области руководила Служба безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. На преступление женщина пошла под давлением. В террористическую деятельность украинскими спецслужбами волгоградка была вовлечены в мессенджере Telegram.

– Установлено, что в мае 2025 года представитель СБУ позвонил фигурантке и, представившись следователем ФСБ России, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на её имя в кредит денежные средства и перевел их на нужды вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более 3 млн рублей, которые перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам, – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Оставаясь под давлением украинских преступников, волгоградка отправилась в Крым. На территории Республики состоялась ее встреча с курьером, который передал икону, начиненную взрывчаткой и электродетонатором. СВУ планировалось привести в действие механизмом, срабатывающим при поступлении на него кодового сигнала.

– По замыслу спецслужб Украины подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства, – уточняют в ФСБ России.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.