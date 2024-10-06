Спорт

Сборная России снова может сыграть на «Волгоград Арене»

Спорт 06.10.2024 21:56
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06.10.2024 21:56


Сборная России по футболу может провести второй товарищеский матч за последний год на «Волгоград Арене», сообщает V102.RU со ссылкой на «Советский спорт».
 
По информации источника, РФС достиг принципиальной договоренности о проведении контрольной встречи со сборной Сирии на территории нашей страны. Дата игры с соперником с Ближнего Востока — 19 ноября. Помимо Волгограда на организацию поединка в данный момент претендует и Нижний Новгород. Одним из ключевых факторов при окончательном выборе арены является потенциальная возможность собрать как можно больше болельщиков на трибунах.
 
Напомним, 20 ноября 2023 года сборная России на «Волгоград Арене» в присутствии 40 706 зрителей разгромила сборную Кубы в товарищеском матче со счетом 8:0. При этом организаторы встречи и футбольная общественность остались довольны созданной атмосферой на стадионе во время игры и отличной посещаемостью с учетом статуса соперника и неофициального характера поединка.

Фото V102.RU (архив)

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