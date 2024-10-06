Сборная России снова может сыграть на «Волгоград Арене»

По информации источника, РФС достиг принципиальной договоренности о проведении контрольной встречи со сборной Сирии на территории нашей страны. Дата игры с соперником с Ближнего Востока — 19 ноября. Помимо Волгограда на организацию поединка в данный момент претендует и Нижний Новгород. Одним из ключевых факторов при окончательном выборе арены является потенциальная возможность собрать как можно больше болельщиков на трибунах.
Спорт 06.10.2024 21:56
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06.10.2024 21:56
По информации источника, РФС достиг принципиальной договоренности о проведении контрольной встречи со сборной Сирии на территории нашей страны. Дата игры с соперником с Ближнего Востока — 19 ноября. Помимо Волгограда на организацию поединка в данный момент претендует и Нижний Новгород. Одним из ключевых факторов при окончательном выборе арены является потенциальная возможность собрать как можно больше болельщиков на трибунах.
Сборная России по футболу может провести второй товарищеский матч за последний год на «Волгоград Арене», сообщает V102.RU со ссылкой на «Советский спорт».
По информации источника, РФС достиг принципиальной договоренности о проведении контрольной встречи со сборной Сирии на территории нашей страны. Дата игры с соперником с Ближнего Востока — 19 ноября. Помимо Волгограда на организацию поединка в данный момент претендует и Нижний Новгород. Одним из ключевых факторов при окончательном выборе арены является потенциальная возможность собрать как можно больше болельщиков на трибунах.
Напомним, 20 ноября 2023 года сборная России на «Волгоград Арене» в присутствии 40 706 зрителей разгромила сборную Кубы в товарищеском матче со счетом 8:0. При этом организаторы встречи и футбольная общественность остались довольны созданной атмосферой на стадионе во время игры и отличной посещаемостью с учетом статуса соперника и неофициального характера поединка.
Фото V102.RU (архив)
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