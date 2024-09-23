В Волгоградской области мать вонзила нож в грудь сына

Расследования 23.09.2024 12:05
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23.09.2024 12:05
Семейная драма разыгралась в хуторе Калиновский Киквидзенского района во время застолья. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в больницу с проникающим ножевым ранением в области грудной клетки был доставлен 44-летний мужчина. По подозрению в совершении преступления была задержана 65-летняя мать потерпевшего.
- Между родственниками во время распития спиртных напитков возникла ссора, после чего женщина взяла нож и нанесла мужчине удар в область груди, - пояснили в главке.
Скорую помощь раненный матерью сын вызвал себе сам. Орудие преступления, нож, было изъято в ходе обыска. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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