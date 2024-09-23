Бронь от мобилизации, жилье и деньги: в волгоградские больницы заманивают 1324 медика





В медучреждениях Волгоградской области открыты 1324 вакансии врачей и медсестер. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные комитета здравоохранения, медики требуются практически во всех больницах и поликлиниках региона, включая ЦРБ, а также областные медучреждения. В медучреждениях Волгоградской области открыты 1324 вакансии врачей и медсестер. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные комитета здравоохранения, медики требуются практически во всех больницах и поликлиниках региона, включая ЦРБ, а также областные медучреждения.

С учетом стажа, стимулирующих и компенсационных выплат, а также надбавок за вредность врачам обещают зарплату в размере 77912 рублей, медсестрам гарантируют не менее 39 тысяч рублей. В районных больницах медиков заманивают дополнительными льготами: например, врачам, медсестрам и фельдшерам готовы компенсировать коммунальную плату, предоставлять служебное жилье, возможность повышать квалификацию. Предусмотрены также единовременные выплаты, максимальная сумма которых достигает 2 миллионов рублей. Также в некоторых больницах медики могут рассчитывать на субсидию на приобретение жилья – до 300 тысяч рублей. А, например, в больнице Фишера Волжского пришедшим на работу врачам гарантируют бронь от мобилизации.Кто же требуется в волгоградских медучреждениях? Это врачи практически всех специальностей – терапевты, психиатры, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, реаниматологи, хирурги, травматологи и т.д. Например, в Котовскую ЦРБ, где нет ни одного гинеколога, помимо этого специалиста ждут на работу психиатра, участкового педиатра, врача-отоларинголог, хирург, участковый терапевт, медсестра.Напомним, в регионе действует программа «Земский доктор», которая предусматривает компенсационные выплаты врачам в районных медучреждениях в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей, а фельдшерам – от 500 до 750 тысячи.Кроме того, по постановлению губернатора выплачивается до 2 миллионов рублей специалистам, в которых нуждаются и другие больницы и поликлиники, расположенные в том числе в Волгограде и в других городах региона.