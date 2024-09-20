Расследования

Суд принял дело в отношении главы Иловлинского района Ивана Геля

Расследования 20.09.2024 14:31
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20.09.2024 14:31


Иловлоинский районный суд Волгоградской области зарегистрировал уголовное дело в отношении действующего главы района Ивана Геля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку судебных дел, материалы поступили накануне, 19 сентября, прошли регистрацию и уже переданы судье для ознакомления. Дата первого заседания пока не назначена. 

Иван Гель обвиняется следственными органами по «Высота 102» ст.286 УК РФ – превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий. 

Согласно информации, размещенной в открытом доступе, уголовное дело будет рассматриваться судьей Вячеславом Пичугиным. Напомним, что интересы чиновника в суде предстоит защищать известному волгоградскому адвокату Михаилу Растрыгину. Сторону потерпевших в судебном процессе представит Юрий Букаев.

Напомним, что в августе 2022 года при тушении ландшафтного пожара погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александр Переярин. Еще три сотрудника  администрации пострадали, но были спасены местным фермером. 

Расследуя уголовное дело, возбужденное после трагедии, и то, каким образом, не имея спецсредств, чиновники оказались на пожаре, следственные органы пришли выводу, что погибший и пострадавшие исполняли поручение главы района Ивана Геля. Действия руководителя района квалифицировали в итоге как превышение должностных полномочий. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что суд сохранил Ивана Геля в должности, несмотря на ходатайство следствия об отстранении чиновника.  Адвокат обвиняемого, Михаил Растрыгин, в свою очередь указывал на нестыковки в материалах, собранных следствием. 

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