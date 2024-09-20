Суд принял дело в отношении главы Иловлинского района Ивана Геля





Иловлоинский районный суд Волгоградской области зарегистрировал уголовное дело в отношении действующего главы района Ивана Геля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку судебных дел, материалы поступили накануне, 19 сентября, прошли регистрацию и уже переданы судье для ознакомления. Дата первого заседания пока не назначена.

Иван Гель обвиняется следственными органами по «Высота 102» ст.286 УК РФ – превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий.

Согласно информации, размещенной в открытом доступе, уголовное дело будет рассматриваться судьей Вячеславом Пичугиным. Напомним, что интересы чиновника в суде предстоит защищать известному волгоградскому адвокату Михаилу Растрыгину. Сторону потерпевших в судебном процессе представит Юрий Букаев.

Напомним, что в августе 2022 года при тушении ландшафтного пожара погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александр Переярин. Еще три сотрудника администрации пострадали, но были спасены местным фермером.

Расследуя уголовное дело, возбужденное после трагедии, и то, каким образом, не имея спецсредств, чиновники оказались на пожаре, следственные органы пришли выводу, что погибший и пострадавшие исполняли поручение главы района Ивана Геля. Действия руководителя района квалифицировали в итоге как превышение должностных полномочий.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что суд сохранил Ивана Геля в должности, несмотря на ходатайство следствия об отстранении чиновника. Адвокат обвиняемого, Михаил Растрыгин, в свою очередь указывал на нестыковки в материалах, собранных следствием.