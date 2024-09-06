Расследования

Адвокат главы района Ивана Геля указал на нестыковки в уголовном деле

Расследования 06.09.2024 18:52
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06.09.2024 18:52

 

Защитник попавшего под уголовное преследование главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля, избежавшего отстранения от должности, в эксклюзивном комментарии V102.RU рассказал о противоречиях при расследовании дела и призвал найти истинную причину гибели одного из сотрудников районной администрации при тушении пожара. 

По мнению адвоката Михаила Растрыгина, летом 2022 года огненную стихию удалось остановить общими усилиями: 

— Из-за чрезвычайной пожароопасности и регулярных ландшафтных пожаров в летний период жители многих поселений Иловлинского района, включая работников местных администраций, принимали необходимые меры защиты от стихии, которую удалось остановить благодаря четкому взаимодействию профессиональных и добровольных пожарных, грамотному управлению со стороны местной власти, — убежден Растрыгин. — В каждом случае действуя слаженно и сообща, жители района не допустили возгорания леса и населенных пунктов, тем самым спасли жизнь своих родных, близких, односельчан, а также детей, находящихся в оздоровительном лагере «Лазурный». 

Защитник районного главы подчеркнул, что наиболее отличившиеся участники тех событий были представлены к наградам. 

— Утверждения о том, что лица, пострадавшие 28 августа 2022 года при оказании помощи профессиональным пожарным в тушении пожара, действовали по принуждению, противоречат действительности и имеющимся в деле доказательствам. На языке юристов героические действия местных жителей квалифицируются как «обоснованный риск» и «крайняя необходимость», что исключает наличие преступления даже в случае возникновения вреда.

При этом адвокат указывает, что расследование уголовного дела затянулось на два года:

— Сторона защиты неоднократно обращала внимание, что для правильной юридической оценки по делу необходимо установить причину пожара и источник возгорания. По мнению защиты, причину наступления последствий в виде получения людьми ожогов и смерти одного из огнеборцев следует искать не в действиях Геля И. С. или других лиц, а в источнике пожара. К сожалению, представленные защитой сведения остались без проверки, а соответствующие ходатайства следователю — без удовлетворения. 

Растрыгин утверждает, что указанные обстоятельства наряду с иными были изложены защитой в обращении к прокурору, возвратившему уголовное дело следователю, а также доведены до суда, отказавшего в удовлетворении ходатайства следствия об отстранении его доверителя от должности.

— В настоящее время расследование в очередной раз завершено. Следующий этап — оценка недоказанности или доказанности преступления прокуратурой Волгоградской области. Сторона защиты убеждена в том, что всесторонности расследования и полноте сбора доказательств будет дана объективная оценка, — резюмировал защитник главы района. 

Напомним, по сведениям информагентства, основанием к  возбуждению уголовного дела в отношении Геля стали трагические события 28 августа 2022 года, когда в 10 километрах от хутора Стародонский рядом с грейдером, ведущим к Дону, произошел пожар. 

При тушении пожара погиб начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Александр Переярин, которого позже Президент РФ Владимир Путин посмертно представило к ордену Мужества. Серьезный вред здоровью был нанесен еще троим сотрудникам райадминистрации, которых, со слов фермера Александра Канунова, пришлось сначала буквально выносить на себе, а затем эвакуировать.

По версии следствия, именно распоряжения Ивана Геля,  пославшего подчиненных на борьбу с пламенем, на то не уполномоченных и стали основанием для уголовного преследования. В свою очередь глава района считает, что в произошедшем есть вина механизаторов, якобы работавших на технике без спецоборудования для защиты от искр. При этом аграрии не согласились с версией главы, предположив, что причиной возгорания мог стать окурок, выброшенный из проезжающего по грейдеру транспорта.

Коллаж: ИА «Высота 102»  

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