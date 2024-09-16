Транспорт

Богатые часов не наблюдают? В Волгограде началась продажа абонементов на платные парковки

Транспорт 16.09.2024 16:05
0
16.09.2024 16:05


В Волгограде стартовала продажа абонементов, позволяющих владельцам неограниченно использовать платные парковочные места. Как сообщает ИА «Высота 102», забронировать местечко под солнцем любой желающий сможет на 90, 180 и 365 дней. Стоимость услуги варьируется в зависимости от срока и типа транспортного средства.

Согласно информации, размещённой на сайте оператора платных парковок Волгограда, подавляющему владельцев легковых автомобилей, относящихся к транспортным средствам категории М1, М2 или N1, вольная на три месяца обойдётся в 14,9 тыс. рублей. В свою очередь, абонементы на полгода и год выйдут, соответственно, в 26,1 тыс. рублей и 49,1 тыс. рублей.

Дешевле всего право парковки без учёта времени стоянки обойдётся владельцам электросамокатов и гироскутеров. Для них предусмотрена следующая ценовая политика: 5,5 тыс. рублей, 9,8 тыс. рублей и 18,4 тыс. рублей.

Для владельцев мотоциклов и мопедов, относящихся к категории транспортных средств L, трёхмесячный абонемент на пользование платными парковочными местами в центре Волгограда обойдётся в 7,3 тыс. рублей, 13,1 тыс. рублей и 24,6 тыс. рублей.

Владельцам автобусов и небольших грузовых автомобилей, относящихся к категориям М3, N2, в зависимости от срока действия абонемента, придётся раскошелиться на 21,9 тыс. рублей, 39,1 тыс. рублей и 73,6 тыс. рублей.

Дороже всего право неограниченной по времени парковки обойдётся владельцам фур. Для них предусмотрена стоимость абонемента 29,1 тыс. рублей на три месяца, 52,1 тыс. рублей на полгода и 98,1 на год.

Оформить абонемент могут все желающие вне зависимости от места прописки. Для физических лиц соответствующая возможность реализована на площадке личного кабинета на сайте «Парковки Волгограда». Для юридических лиц процедура получения абонемента расписана в недавнем распоряжении департамента городского хозяйства администрации Волгограда.


Согласно документу, представителям компаний соответствующий документ будет выдавать МКУ «Городской центр управления пассажирскими перевозками». Приём граждан осуществляется по вторникам и четвергам с 10:00 до 14:00.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», помимо коммерческих абонементов, власти Волгограда завершают разработку нормативно-правовой базы, позволяющей жильцам МКД, примыкающим к платным парковкам, приобретать парковочные абонементы по льготной цене.

О намерении сделать парковки в центре Волгограда платными местные власти сообщили в 2023 году. Для этого были внесены изменения в региональное законодательство. Позже, в начале 2024 года, в городе заработала первая платная парковка на Привокзальной площади. Затем, муниципалитет коммерциализировал парковочные места ещё на восьми центральных улицах.

Первоначально и парковка у вокзала Волгоград I, и на восьми улицах работали в тестовом режиме, без наложения штрафов на нарушителей. В первом случае пробный период закончился в конце мая, во втором с 16 сентября.

Для большинства автолюбителей, владевших легковым автомобилем, относящимся к наиболее распространённым категориям M1, M2 b N1, действует единый тариф в размере 40 рублей в час.

При этом власти предусмотрели для автолюбителей, саботирующих новые правила, суровые штрафы: 2,5 тыс. рублей для физических лиц; 30 тыс. рублей для юридических лиц.

За соблюдением порядка следят специальные камеры, аренда которых в годовом исчислении бюджету будет обходиться в 735 млн рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
16.09.2024 09:35
Транспорт 16.09.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.09.2024 15:50
Транспорт 14.09.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.09.2024 12:13
Транспорт 13.09.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.09.2024 11:03
Транспорт 12.09.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2024 21:15
Транспорт 11.09.2024 21:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2024 09:51
Транспорт 11.09.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.09.2024 14:52
Транспорт 10.09.2024 14:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.09.2024 09:27
Транспорт 09.09.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.09.2024 15:26
Транспорт 07.09.2024 15:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.09.2024 11:44
Транспорт 07.09.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2024 19:33
Транспорт 06.09.2024 19:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2024 18:13
Транспорт 06.09.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.09.2024 14:48
Транспорт 05.09.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.09.2024 07:53
Транспорт 05.09.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.09.2024 19:45
Транспорт 03.09.2024 19:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:03
Михайловскую ТЭЦ хотят обанкротить за долг в 105 миллионовСмотреть фотографии
17:48
Пройдутся с лупой: зачем Бочаров начал наведение порядка в КонцессияхСмотреть фотографии
16:54
Возвращались из Краснодара: подробности трагедии с утонувшими в Еруслане саратовцамиСмотреть фотографии
16:43
Андрей Бочаров поручил КСП проверить эффективность ЖКХ ВолгоградаСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде облсуд лишил экс-инспектора миграционного отдела майорских погонСмотреть фотографии
16:05
Богатые часов не наблюдают? В Волгограде началась продажа абонементов на платные парковкиСмотреть фотографии
15:51
Эксперты зафиксировали снижение размера платы за ЖКХ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области едва не сгорел дом бывшего замначальника полицииСмотреть фотографии
15:31
Замминистра Супруновский познакомил Бочарова с новым главой ГУ МЧССмотреть фотографии
15:01
Власти Саратова выделят 17 млн на ремонт высотки после атаки БпЛАСмотреть фотографии
14:46
Владимир Путин увеличил штат ВС РФ до 1,5 млн военнослужащихСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом машина с семьей саратовцев утонула в реке ЕрусланСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Участники СВО и их семьи освобождены от налоговых выплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:06
Вкусная работа рядом с домом: кулинария «Конфетки-Бараночки» ищет сотрудников на высокую зарплатуСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде предприниматель задолжал 12 гардеробщикам полмиллионаСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде ремонт на улице Неждановой собрал вереницу фур: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Под Волгоградом загорелся строящийся дом ЖКСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Житель Волжского зверски убил свою собаку на глазах соседейСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области Андрей Бочаров поручил подготовиться к резкому похолоданиюСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде 3-летний ребенок попал под колеса иномаркиСмотреть фотографии
11:15
Торговлю нелегальными сигаретами под Волгоградом пресекло УФСБСмотреть фотографии
10:10
Волгоградский облсуд в октябре решит судьбу депутата РаспутинойСмотреть фотографии
10:06
Дыры не будет: в Волжском коммерческие банки помогут подлатать бюджетСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцы хотят для счастья 220 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
09:35
Западный объезд Волгограда отремонтируют за 556 млн рублейСмотреть фотографии
09:28
НЛО в вечернем небе над Волгоградской областью попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
Волгоградцев заморозит и продует в начале новой неделиСмотреть фотографии
08:46
В Волгограде наркодилер вез в такси 333 граммов героина в бутылкеСмотреть фотографии
08:26
«Успел добраться до Донецка»: уехавшего искать сына на СВО пенсионера из Волгоградской области вернули домойСмотреть фотографии
06:36
«Отжали забор и вошли»: в Михайловке приставы выселили многодетную семью из проданного банком домаСмотреть фотографииCмотреть видео
 