Богатые часов не наблюдают? В Волгограде началась продажа абонементов на платные парковки





В Волгограде стартовала продажа абонементов, позволяющих владельцам неограниченно использовать платные парковочные места. Как сообщает ИА «Высота 102», забронировать местечко под солнцем любой желающий сможет на 90, 180 и 365 дней. Стоимость услуги варьируется в зависимости от срока и типа транспортного средства.

Согласно информации, размещённой на сайте оператора платных парковок Волгограда, подавляющему владельцев легковых автомобилей, относящихся к транспортным средствам категории М1, М2 или N1, вольная на три месяца обойдётся в 14,9 тыс. рублей. В свою очередь, абонементы на полгода и год выйдут, соответственно, в 26,1 тыс. рублей и 49,1 тыс. рублей.

Дешевле всего право парковки без учёта времени стоянки обойдётся владельцам электросамокатов и гироскутеров. Для них предусмотрена следующая ценовая политика: 5,5 тыс. рублей, 9,8 тыс. рублей и 18,4 тыс. рублей.

Для владельцев мотоциклов и мопедов, относящихся к категории транспортных средств L, трёхмесячный абонемент на пользование платными парковочными местами в центре Волгограда обойдётся в 7,3 тыс. рублей, 13,1 тыс. рублей и 24,6 тыс. рублей.

Владельцам автобусов и небольших грузовых автомобилей, относящихся к категориям М3, N2, в зависимости от срока действия абонемента, придётся раскошелиться на 21,9 тыс. рублей, 39,1 тыс. рублей и 73,6 тыс. рублей.

Дороже всего право неограниченной по времени парковки обойдётся владельцам фур. Для них предусмотрена стоимость абонемента 29,1 тыс. рублей на три месяца, 52,1 тыс. рублей на полгода и 98,1 на год.

Оформить абонемент могут все желающие вне зависимости от места прописки. Для физических лиц соответствующая возможность реализована на площадке личного кабинета на сайте «Парковки Волгограда». Для юридических лиц процедура получения абонемента расписана в недавнем распоряжении департамента городского хозяйства администрации Волгограда.





Согласно документу, представителям компаний соответствующий документ будет выдавать МКУ «Городской центр управления пассажирскими перевозками». Приём граждан осуществляется по вторникам и четвергам с 10:00 до 14:00.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», помимо коммерческих абонементов, власти Волгограда завершают разработку нормативно-правовой базы, позволяющей жильцам МКД, примыкающим к платным парковкам, приобретать парковочные абонементы по льготной цене.

О намерении сделать парковки в центре Волгограда платными местные власти сообщили в 2023 году. Для этого были внесены изменения в региональное законодательство. Позже, в начале 2024 года, в городе заработала первая платная парковка на Привокзальной площади. Затем, муниципалитет коммерциализировал парковочные места ещё на восьми центральных улицах.

Первоначально и парковка у вокзала Волгоград I, и на восьми улицах работали в тестовом режиме, без наложения штрафов на нарушителей. В первом случае пробный период закончился в конце мая, во втором с 16 сентября.

Для большинства автолюбителей, владевших легковым автомобилем, относящимся к наиболее распространённым категориям M1, M2 b N1, действует единый тариф в размере 40 рублей в час.

При этом власти предусмотрели для автолюбителей, саботирующих новые правила, суровые штрафы: 2,5 тыс. рублей для физических лиц; 30 тыс. рублей для юридических лиц.

За соблюдением порядка следят специальные камеры, аренда которых в годовом исчислении бюджету будет обходиться в 735 млн рублей.