Общество

В Волгоградской облдуме перечислили плюсы платных парковок

Общество 28.06.2023 15:17
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28.06.2023 15:17


Вопрос о платных парковках, который будет вынесен в ближайшее время в регпарламент, обсудили сегодня, 28 июня, на заседании комитета по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству областной думы.  Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт облдумы, инициатором введения платных парковок выступила администрация Волгограда. Однако правом определять перечень мест для таких стоянок, как следует из выступлений депутатов, наделят все муниципалитеты. 

Члены комитета думы, которые видят платные парковки вариантом решения проблемы загруженности дорог, ссылаются на удачный опыт в других регионах России. На заседании они перечислили плюсы данного новшества. Например, считают в регпарламенте, это позволит качественно чистить улицы от снега, что было нелегко, когда у обочин парковались автомобили. При этом парламентарии считают, что сбор средств за платные парковки «не является первоочередной задачей», а деньги, полученные от этой деятельности, могут пойти на благоустройство и те же дороги. 

О благих целях введения системы платных парковок заявила и первый заместитель главы Волгограда Ирина Пешкова. Она подчеркнула, что нововведение является  «составной частью комплексной системной работы по благоустройству Волгограда вместе с масштабной модернизацией дорожной инфраструктуры и обновлением общественного транспорта». 

Главная цель этих мер – обеспечение удобства и комфорта для жителей и гостей города. Упорядочивание парковки автомобилей поможет ликвидировать дорожные заторы, повысит пропускную способность улиц, улучшит движение, – убеждала на заседании первый заместитель главы Волгограда. 

Уже известно, что платными парковками будут охвачены в первую очередь Центральный и Ворошиловский районы Волгограда. При этом в мэрии заверили, что система будет вводиться поэтапно и одновременно с организацией дополнительных бесплатных мест для стоянки машин и перехватывающих парковок.

В результате обсуждений комитет облдумы рекомендовал принять данный законопроект. 

Напомним, как сообщало V102.RU, в проекте закона устанавливается время бесплатного пользования такими парковками в выходные и праздничные дни, а также в будни с 20 до 8 часов. Также не надо будет оплачивать первые 15 минут с момента въезда на парковочное место, организованное возле спортивных, образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Определен и перечень льготных категорий граждан, которых освободят от платы за парковки. 

В настоящее время в Волгограде уже функционируют две платные парковки - на Привокзальной площади и в аэропорту.


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