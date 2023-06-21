Расследования 21.06.2023 09:13
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21.06.2023 09:13
Сегодня, 21 июня, депутаты Волгоградской гордумы рассмотрят вопрос о платных парковках в областном центре. Как сообщает V102.RU со ссылкой на повестку дня сегодняшнего заседания представительного органа, данный вопрос числится под номером 4 и будет рассмотрен после отчета главы Волгограда Владимира Марченко и назначения выборов депутатов гордумы.
Депутаты обсудят порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Согласно повестки дня, на дебаты по данному вопросу выделено 10 минут – с 11.00 до 11.10 ч.
Напомним, власти Волгограда разработали порядок, регулирующий создание и содержание парковок общего пользования и платных парковок. Регулирование отношений в этой сфере осуществляется на уровне муниципалитета впервые. Проектом предусматривается возможность создания парковок общего пользования и платных парковок, определяются возможные места для их размещения - автомобильные дороги местного значения и иные объекты улично-дорожной сети. Также в документе появятся разделы, касающиеся особенностей создания, оборудования и содержания платных парковок и порядка платы за пользование ими. Пока размер платы за пользование парковками не определен.
Между тем, вопрос о платных парковках поднимут и в областной думе. Депутаты рассмотрят изменения в областной закон о некоторых вопросах организации дорожного движения. Также в областной думе предлагают утвердить перечень льготных категорий граждан, которых освободят от необходимости оплачивать парковки.
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