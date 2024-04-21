Общество

Власти вплотную приблизились к запуску платных парковок в Волгограде

Общество 21.04.2024 08:13
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21.04.2024 08:13


В Волгоградской области утвержден порядок и стандарт предоставления госуслуги по включению информации в реестр  транспортных средств, которым предоставляется право на бесплатное пользование парковками, расположенных на землях, которые находятся в муниципальной или государственной собственности. Как сообщает V102.RU, соответствующий административный регламент утвержден приказом комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Напомним, что в июле 2023 года в Волгоградской области были приняты изменения в закон об организации дорожного движения в регионе, предусматривающие создание муниципалитетами платных парковок. Был определен перечень льготников, которые не будут платить за парковку. В их числе ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I, II групп, члены многодетных семей, участники СВО и члены их семей. Бесплатной в регионе будет парковка и для владельцев электромобилей. Однако алгоритма работы с такими льготниками до сих пор не было, но теперь этот пробел устранен.

Разработанный административный регламент устанавливает порядок взаимоотношений Облкомдортранса и его структурных подразделений с гражданами, органами государственной власти и местного самоуправления.

Отмечается, что услуга по включению информации в реестр транспортных средств, которые освобождаются от платы за парковку, будет иметь заявительный характер. Граждане, которые имеют право на соответствующую льготу, должны будут обратиться с этим вопросом в Облкомдортранс или МФЦ.

Решение о включении информации в реестр транспортных средств или отказ о предоставлении данной услуги должен быть принят в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. О принятом решении Облкомдортранс должен проинформировать гражданина в течение 3 рабочих дней способом, указанным в заявлении.

Также поясняется, что заявление о включении в реестр подается в отношении одного транспортного средства и только по одному из оснований для получения соответствующей льготы.


В прошлом году, напомним, платное парковочное пространство в Волгограде на 228 машин было оборудовано на Привокзальной площади. Объявление гласит, что парковка работает в будние дни с 8.00 до 20.00, а выходные и праздничные дни оплата не взимается. Первые 15 минут предоставляются бесплатно. Стоимость парковки зависит от категории транспортного средства и варьируется от 20 до 120 рублей в час. Городские власти называли этот участок тестовым, на котором будет отрабатываться внедряемая в Волгограде система платных парковок.

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