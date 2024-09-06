Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура назвала сумму ущерба, причиненного в результате массовой гибели рыбы в пруду «Птичник» в СНТ «Металлург» Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщили V102.RU в ведомстве, в водоеме на реке Мокрая Мечетка в результате превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ для водоемов рыбохозяйственного значения произошла массовая гибель карася серебряного, красноперки, уклейки, щуки, окуня, линя, рака речного, плотвы, повлекшая за собой причинение существенного вреда рыбным запасам.

Ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил около 1,5 млн рублей.

Материалы проверки природоохранной прокуратуры направлены в следственный орган для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Ранее, напомним, дачники пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать виновных за гибель рыбы в пруду. Первый раз это произошло в конце июня – тогда в водоеме погибли рыба, раки, черепахи и улитки. Волгоградцы жаловались в многочисленные инстанции, но виновников ЧП найти не удалось, как и источник загрязнения водоема.

Горожане предполагают, что виновником массового мора рыбы может быть банно-прачечный комбинат, который может сбрасывать стоки в водоем, или другие организации, которые находятся на берегу реки Мокрая Мечетка и пруда «Птичник».

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»