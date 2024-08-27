Вторая за лето массовая гибель рыбы произошла в пруду Птичник, который находится на территории СНТ «Металлург» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, об этом происшествии сообщили дачники, которые шокированы происходящим настолько, что записали обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать виновных.





По словам жителей, в первый раз гибель всего живого в этом пруду, который является частью реки Мокрая Мечетка, была зафиксирована в июне этого года.

- 22 июня этого года мы пришли на пруд и ужаснулись - все живые обитатели пруда были мертвы. Мертвая рыба, раки, черепахи, улитки ковром покрыли пруд. Мы незамедлительно стали звонить во все инстанции города, но так как была суббота, трубки не брали и нам пришлось ждать понедельника. Нами были написаны обращения во все инстанции города, которые отвечают за сохранность природных ресурсов, - рассказывают дачники.

Проверяющие сообщили в своих ответах, что по результатам отобранных проб выявлены превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ, но найти источник загрязнения им не удалось. В августе произошел второй массовый мор живности в водоеме, поэтому дачники решили искать помощи в СК.

- Мы предполагаем, что выбросы делает банно-прачечный комбинат, который находится в непосредственной близости СНТ «Металлург», - говорят горожане в своем видеообращении. - Мы очень просим вас разобраться в вопросе неоднократной массовой гибели всего живого в нашем пруду, провести комплексные проверки всех предприятий, которые находятся на берегу реки Мокрая Мечетка и пруду Птичник. Найти виновных и наказать их по всей строгости закона.

Ранее V102.RU сообщала о массовой гибели рыбы в пруду Птичник 22 июня. Тогда местные рыболовы предположили, что это могло произойти из-за погодных условий. Однако точная причина мора до сих пор неизвестна.

Видео: Волгоград / t.me

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»