«Драгоценные вы наши!»: волгоградские чемпионы-рукопашники привезли домой 10 медалей с мирового первенства

Чемпионы мира и призеры планетарного первенства по рукопашному бою сегодня, 8 августа, вернулись домой, сообщает V102.RU. Волгоградцы завоевали 10 медалей различного достоинства и таких «драгоценных» спортсменов встретили в родном городе с почестями.

Международный турнир проходил в городе Орёл. В соревнованиях приняли участие около 300 представителей из 28 стран. Главное золото добыли Антон Михеев и Михаил Исаенко. Михеев выступал в категории до 97 кг. Антон, являющийся еще и чемпионом Европы 2021 года, одержал четыре победы поочередно над уроженцем Нижнего Новгорода Сергеем Бардиным, соперником из Туркмении и представителем Ставропольского края. В финале 25-летний спортсмен одержал викторию над киргизским рукопашником Кубанычем Ирыспаевым и стал обладателем чемпионского титула.

Исаенко добыл еще одно золото для региона в категории свыше 97 кг. В первом раунде волгоградец одолел азербайджанского представителя. Затем Михаил прошел конкурента из Ставрополья, а в финале заслуженно выиграл у соперника из Бахрейна Султана Гарипова, также заработав международный трофей в свою коллекцию кубков и побед.





Кроме того, серебряные и бронзовые награды в тяжелой борьбе завоевали и спортсмены в юношеском первенстве — волжане Дмитрий Иванов (до 35 кг), Иван Жилкин, Арсений Колесников (до 44 кг), Лев Костюнин (до 67 кг) – 12-13лет; среди спортсменов 14-15лет — Степан Чижов (до 73 кг) и Никита Пухов (до 52 кг), в возрастной категории 16-17 лет волгоградец Кирилл Шаповалов (до 48 кг) завоевал серебро, а Варвара Гаврилова (до 44 кг) стала обладательницей бронзы.

Отметим, что четверо рукопашников — Михеев, Исаенко, Шаповалов и Гаврилова — являются выходцами динамовской школы борьбы и воспитанниками главы региональной федерации рукопашного боя Александра Гороховича. Сегодня на железнодорожном вокзале спортсменов встречали воспитанники динамовского отделения рукопашного боя, сотрудники ОСН БАРС УФИН России по Волгоградской области, а также руководство Волгоградской областной организации общества «Динамо» во главе с заместителем председателя Романом Константиновым. Мимо встречающих призерам было не пройти - да и как не заметишь флаги динамовского общества, восторженные взгляды мальчишек, мечтающих пожать руки чемпионам, и не услышишь бурные аплодисменты?





Медалисты крупного международного турнира пообщались с корреспондентом V102.RU и поделились эмоциями и впечатлениями о прошедшем турнире. Бронзовый призер первенства Варвара Гаврилова, в частности, отметила серьезную квалификацию соперников.

– Уровень очень высокий. Множество стран, иностранцев. Четыре дня выступлений. Понравились организация и сама атмосфера соревнований. У меня был один проигранный бой, но будем работать и анализировать ошибки, чтобы взять реванш. Пока что это, наверное, самый крупный старт в моей карьере, поэтому завоеванная награда имеет большое значение, — рассказала собеседница.

Также Варвара поделилась, как проходила подготовка к ответственному турниру.

– Мы готовились на сборах в Лазаревском неделю, потом сразу поехали в Орел. У нас было по три тренировки в день. Условия для подготовки очень хорошие. Постоянно находились на телефоне с близкими. Друзья и родители поддерживали вместе с ребятами из нашей команды. Это очень чувствовалось. Получила важный опыт. Выходишь на крупные международные бои, переживаешь. Здесь уже развивается стрессоустойчивость, потому что это такие высокие соревнования. Чемпионат мира - самый серьезный уровень и большой уровень ответственности, – подметила юная спортсменка.

В свою очередь Антон Михеев поделился секретами победы и оценил уровень организации чемпионата.

– Удалось выиграть за счет своей дисциплины и окружения, которое мне в этом помогает. Я не бывал на чемпионатах мира раньше, чтобы сравнивать, но все было на высшем уровне. Я участвовал на чемпионате Европы 3–4 года назад, но сейчас мне турнир понравился даже больше — больше людей, больше организаторов и судей. Все максимально удобно, — считает Михеев.

Победа в таком важном турнире придала уверенности и силы волгоградскому спортсмену.

– Я стараюсь всегда заниматься. Именно перед состязаниями делаю специальную подготовку. Примерно за месяц до старта турниров мы вместе с другим победителем, Михаилом Исаенко, начинаем выполнять работу в зале. В целом я каждый день стараюсь тренироваться и поддерживать форму. Здоровье позволяет. Уровень чемпионата мира влияет на психологический настрой. Все-таки это чемпионат мира, немного присутствует волнение. Но теперь я увидел, какие «акулы там плавают», что там вообще происходит. Ничего страшного. Следующий старт – Олимпийские игры (смеется). Планов отдыхать у меня особо нет. Сейчас отосплюсь и затем пойду на тренировку, – признался Антон Михеев.





Михаил Исаенко также отметил роль тренировок в своем успехе.

– Победный результат достигнут за счет тщательной подготовки. Плюс была сильная мотивация, потому что неизвестно, смогу ли я попасть на следующие мировые чемпионаты. Надо было именно в этот раз показать себя на 100 процентов, чтобы потом не сожалеть об упущенной возможности. Очень хорошо, что получилось выиграть. Все условия на турнире были качественными. В плане проживания, в плане комфортабельности зала. Ничего негативного, – рассказал спортсмен.

Исаенко признался, что финал оказался самым тяжелым боем на соревнованиях.

– Что касается непосредственно спортивной части, то финальный бой с представителем Бахрейна выдался самым тяжелым. Он хороший спортсмен с тяжелыми ударами. Но получилось выйти победителем. Прошли недельные сборы в Лазаревском. Сначала было там тяжеловато. Акклиматизация, но потом все нормализовалось. В прошлом году я был на Кубке мира в Белоруссии. Там у меня получилось только второе место занять. В финале уступил, но это тоже дало мне немного мотивации лучше готовиться для следующей возможности выиграть, которая мне и представилась. Сейчас надо будет начинать готовиться уже к чемпионату России, который является главным турниром у нас. Там тоже сильные спортсмены, много регионов. Турнир пройдет осенью в Москве. Поэтому отдыхаем и начинаем подготовку, – резюмировал чемпион мира.





Глава региональной федерации рукопашного боя Александр Горохович оценил выступления волгоградских спортсменов на мировых состязаниях.

– Я думаю, что два первых места говорят сами за себя. Достаточно высокий результат в самых престижных и тяжелых весовых категориях. Дальше просто некуда. Михеев и Исаенко провели семь боев на двоих. Многие из этих поединков они завершили досрочно ввиду явного преимущества. Я думаю, что это очень хорошие итоги. Сам турнир прошел на высоком организационном уровне. Было весьма красивое открытие. Солидное представительство из многих стран — представители 28 государств приехали. Все прошло в праздничной и дружеской атмосфере. Много спортсменов было с постсоветских государств, но также участвовали и страны дальнего зарубежья. Например, Китай привез целую команду. Также Бахрейн, Германия делегировали своих рукопашников на соревнования. Немногочисленный состав из дальних стран, но они были, – заявил руководитель.

Кроме того, Александр Горохович отметил важность успеха наших призеров для дальнейшего развития рукопашного боя в регионе.

– Любой высокий результат - это всегда резонанс и в сфере спорта, и среди широких масс населения. Хороший пример для подражания. Победа на чемпионате мира является на данный момент высшим возможным итогом. Дальше просто некуда. Ребята показали абсолютный максимум, потому что прошли полный курс подготовки, а также спортсмены имеют уже большой соревновательный опыт. По статистике на территории Волгоградской области занимающихся рукопашным боем три с лишним тысячи человек. Я думаю, что для этих людей, которые любят и интересуются данным видом спорта, пример нынешних побед является стимулом и толчком для более интенсивных занятий, — поделился спикер.

Горохович рассказал и о планах волгоградских рукопашников.

– С начала июля ребята готовились очень усердно к мировому старту. Сначала здесь, а потом выехали на сборы в Краснодарский край. Поэтому в ближайших планах - отдохнуть и восстановиться. Летом очень тяжело готовиться. Спортсмены тренировались по два-три раза в день. Сейчас уже пойдет период восстановления. Осенью продолжим выступления и начнем с небольших всероссийских турниров, – поведал специалист.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

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