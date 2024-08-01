Осужденный в 2018 году Дзержинским районным судом Волгограда чемпион Европы по кикбоксингу и авторитетный предприниматель Владимир Поташкин вышел на свободу после отбытия наказания в колонии строгого режима, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

Титулованного спортсмена, напомним, в сентябре 2018 года признали виновным в вымогательстве трех миллионов рублей у бизнесмена Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время драки в ресторане Houdini в центре города-героя.

— Поташкин с 17 июля на свободе. Полностью отсидел свой срок и с новыми силами вышел на волю, — уточнил источник. — Отбывал в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области.

Согласно картотеке Суровикинского районного суда, 1 июня 2023 года состоялось заседание в отношении Владимира Поташкина по вопросу замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Судья Елена Беляевскова удовлетворила заявленное ходатайство. Однако судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского облсуда отменила это решение по апелляциям и. о. прокурора Старунова С. С. и потерпевшего по делу Сергея Родионова.

В 2018 году вместе с Поташкиным по делу проходили Дмитрий Исмаилов и Сергей Янин, получившие по семь лет колонии строгого режима. Суд также постановил выплатить Родионову 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и вернуть три миллиона.

Такой приговор вызвал возмущение у всех осужденных. Поташкин заявлял журналистам, что дело сфабриковано, а «те, кто продвигает наркотики в регион, — добились своего», но он будет обжаловать приговор вплоть до Европейского суда по правам человека.

Следствием установлено, что Поташкин, Исмаилов и Янин требовали деньги от Родионова за то, что оказывались определенные услуги фермеру Костенко. Сам фермер при этом не раз утверждал, что ни от Поташкина, ни от его знакомых угроз не получал, а деньги передавал Родионову за помощь в решении земельного спора. Примечательно, что на оглашение приговора Родионов так и не пришел.

Напомним, что в 2019 году Центральный районный суд Волгограда вынес приговор в отношении еще одного авторитетного предпринимателя Виталия Брудного, которого вместе с подельником Русланом Адаричем признали виновным в покушении на убийство Владимира Поташкина и приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в размере полумиллиона и ограничением свободы сроком на полтора года.

Присяжные заседатели признали доказанным, что Виталием Брудным двигала месть за убийство брата Сергея. Адаричу по суду назначили 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на полтора года. В апелляции осужденным не удалось оспорить решение нижестоящей судебной инстанции.

Сын Поташкина также попал в историю с криминальным душком, но ему удалось избежать колонии и получить условный срок за избиение студента.

