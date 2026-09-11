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Расследования

В Волгограде росгвардейцам выдадут пулеметы Дегтярева для борьбы с БпЛА

Расследования 11.09.2026 20:58
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11.09.2026 20:58


Сотрудники ведомственной охраны, в том числе в Волгограде и других регионах России, получат модернизированные ручные пулеметы Дегтярева (ДПМ) калибра 7,62 мм для борьбы с беспилотниками. Это станет возможным после утверждения проекта постановления правительства, подготовленного Росгвардией и опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Как отмечают разработчики документа, решение продиктовано четкой тенденцией к росту угроз со стороны беспилотных аппаратов в отношении стратегических объектов. Речь идет о защите объектов федерального значения и высшего приоритета.

– Для этого посты воздушного наблюдения – за счет резервов и без дополнительных бюджетных расходов – будут оснащены пулеметами ДПМ, а нормы боезапаса увеличат. Повышенный запас патронов нужен для отработки навыка скоростной стрельбы. Это позволит личному составу довести реакцию и точность до нужного уровня, где счет идет на секунды, – пояснил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Решение добавить в штатное вооружение сотрудников ведомственной охраны пулеметы Дегтярева позволит создать эшелонированную систему защиты. В таком случае каждый пост сможет эффективно противостоять воздушной угрозе, уверены авторы документа.

Кроме того, сотрудникам охраны, помимо холостых и обычных патронов, будут выдавать и трассирующие. Неснижаемый запас для каждого пулемета составит три снаряженных магазина. Резерв патронов к боевому ручному стрелковому оружию будет формироваться из расчета от 50 до 300 процентов от неснижаемого запаса на каждую единицу оружия, однако доля патронов с трассирующей пулей не превысит половины.

Существенно вырастет количество боеприпасов для учебной стрельбы. Если ранее для отработки навыков из автомата на человека выдавали не более 120 патронов, то теперь этот норматив увеличен до 500. А для тренировки стрельбы из пулемета будут расходовать 700 патронов в год на человека (ранее — не более 200).

По словам  Выборного, такие меры – логичный и своевременный ответ на новые вызовы.

– Беспилотники стали одним из самых доступных и при этом опасных элементов вражеских атак на нашу инфраструктуру. В таких условиях ведомственная охрана должна быть адекватно вооружена, чтобы эффективно отражать удары. Для этого необходимы и современное оружие, и достаточный запас боеприпасов, – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что эти меры напрямую повысят защищенность промышленных, инфраструктурных и государственных объектов, а значит, и безопасность людей, которые живут и работают рядом. Также будет обеспечено бесперебойное функционирование критически важных для общества систем: энергоснабжения, транспорта, связи и так далее.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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