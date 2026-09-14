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Расследования

Суд продлил арест волгоградскому юристу Роману Мельниченко

Расследования 14.09.2026 15:09
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14.09.2026 15:09


Центральный районный суд Волгограда сегодня, 14 сентября,  на два месяца продлил арест бывшему преподавателю ВолГУ, юристу Роману Мельниченко, подозреваемому в дискредитации Вооруженных Сил . 

Напомним, Роман Мельниченко был задержан в июле 2026 года. В его квартире были  изъяты электронные носители и техника. Центральный суд Волгограда по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения, отправив в СИЗО. 

По данным следствия, в сентябре 2025 года Мельниченко, будучи ранее уже признанным виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, разместил на своих страницах в Сети видеоматериалы, которыми действия ВС РФ, осуществляемые в рамках проведения СВО, оцениваются им как преступные и захватнические. Эти видео содержат негативную оценку, а также отрицание факта использования ВС РФ в целях поддержания мира и безопасности.

Роман Мельниченко в 2022 году лишился преподавательской должности в Волгоградском государственном университете после того, как он был признан виновным в распространении недостоверной информации в интернете. В 2024 году Мельниченко был арестован на трое суток и оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. 

При этом после задержания в июле этого года юрист на первом же допросе потребовал переводчика, заявив, что общаться со следователем будет только на украинском языке. 


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