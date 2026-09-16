



В администрации Волжского Волгоградской области прокомментировали V102.RU инцидент, связанный с потопом в школе №13, где уже четвертый год идет капремонт. Как сообщили в мэрии, в МОУ СШ № 13 осуществляются работы по выявлению и устранению утечек в системе отопления.

– По завершении устранения всех дефектов будет произведена опрессовка системы отопления в целом, – говорится в ответе на редакционный запрос.

В мэрии также добавили, что школа возобновит работу после полного окончания ремонтных работ и проведения мероприятий по проверке готовности образовательного учреждения к учебному процессу. Когда именно это произойдет, в администрации города не уточнили, напомнив, что ученики школы в настоящее время обучаются в других образовательных учреждениях – МОУ СШ № 10(1-4 классы) и МОУ СШ № 19 (5-11 классы).

Напомним, ранее жители Волжского сообщили о потопе в школе №13, который, по их словам, произошел в результате несанкционированного запуска системы отопления одним из подрядчиков. В результате были залиты помещения в левом крыле с третьего этажа до подвала. В воде, как видно на кадрах, оказались также мебель и оргтехника. При этом в ответе администрации Волжского об ущербе материально-технической базе школы в результате потопа ничего не сообщается.

Ранее родители учеников школы №13 возмущались срывом нового учебного года в родных стенах. В школе №13 до сих пор не могут закончить капремонт. В мэрии заявляли, что затягивание сроков ремонта произошло из-за недобросовестного подрядчика и слабого контроля заказчика.



