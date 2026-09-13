



Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего генерального директора туристической фирмы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он обвиняетсят в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие туристической инфраструктуры.

По данным следствия, мужчина получил более 10 миллионов рублей субсидий в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на строительство десяти гостевых домиков в Иловлинском районе. Однако объект так и не был возведён – свыше 8 миллионов рублей обвиняемый присвоил и потратил на личные нужды.

Часть средств он перевёл в собственную фирму по производству мебели, но и там заказ не был выполнен. Кроме того, бюджетные деньги размещались на депозитах, что принесло доход более 20 тысяч рублей.

Незаконная деятельность была пресечена 30 сентября прошлого года сотрудниками УФСБ и следователями регионального Главка МВД. Обвиняемый полностью возместил ущерб, однако вину не признал.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Волгограда. Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.