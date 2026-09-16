Два человека погибли в ДТП с автобусом «Ростов – Геленджик»





В Архипо-Осиповке на трассе М4 «Дон» произошла трагедия. Как сообщает ИА «Живая Кубань», на дороге столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ростов – Геленджик.

По предварительным данным, 61-летний водитель иномарки не справился с управлением из-за превышения скорости. Машину занесло, и она вылетела на встречную полосу прямо в лобовую автобуса. Удар был такой силы, что водитель Volkswagen и его 42-летняя пассажирка скончались на месте до приезда медиков.

Обстоятельства смертельного ДТП предстоит установить следователям ГУ МВД России по Краснодарскому краю.