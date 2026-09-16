



В Волгоградской области для коммерческих организаций с 16 сентября временно перестали работать топливные карты «Вездеход». Как сообщает ИА «Высота 102», теперь картой могут воспользоваться лишь бюджетные и государственные организации.

О том, что карты не принимают для оплаты на АЗС «Лукойла» сообщил читатель ИА «Высота 102»:

– Приехал сегодня на одну заправку, вторую, третью – везде кассиры говорят, что оплатить картой «Вездеход» я не могу. Только на четвертой АЗС сотрудница сообщила, что карта не принимается «Лукойлом», – рассказал Вячеслав. – В приложении, которое привязано к карте, уведомлений, к слову, не поступало.

На горячей линии компании ППР, обслуживающей топливные карты, журналистам ИА «Высота 102» подтвердили информацию от водителя. Здесь также пояснили, что данная мера якобы является временной в связи с ситуацией на топливном рынке.

– Временно топливные карты перестают действовать для коммерческих организаций на АЗС. Приоритет предоставлен для работников бюджетных и государственных организаций. О возобновлении обслуживания топливной карты для коммерческих организаций будет объявлено после снятия ограничений дополнительно, – пояснили на горячей линии.

В компании также добавили, что, несмотря на временные ограничения, оплатить топливо можно через мобильное приложение.

Отметим, что с данными ограничениями автолюбители также столкнулись на АЗС Teboil.

Напомним, накануне губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки отметил, что в области объёмы поставок нефтепродуктов постоянно увеличиваются. Также глава региона сообщил, что из-за ситуации, которая сложилась с топливом, общественный транспорт курсирует без сбоев.