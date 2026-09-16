



УФНС России по Волгоградской области обращает внимание жителей региона на необходимость предоставить отчетность в налоговую, если их несовершеннолетний ребёнок в 2025 году получал какой-либо доход. Это важно знать, чтобы избежать штрафов и проблем с законом в будущем.

Доходы граждан, в том числе несовершеннолетних, полученные в России и за её пределами, облагаются налогом на доходы физических лиц и подлежат декларированию. Исключение — лишь случаи, прямо предусмотренные статьёй 217 Налогового кодекса РФ.

Когда ребёнку нужно подавать декларацию?

Если в 2025 году он, например, получил вознаграждение за работу или услуги, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогой подарок не от близких родственников, выиграл в лотерею или сдавал имущество в аренду.

Важно: пока ребёнку не исполнилось 18 лет, его гражданские обязанности исполняют законные представители — родители. Именно они, согласно статьям 26 и 28 Гражданского кодекса РФ, должны подать декларацию по форме 3-НДФЛ от имени несовершеннолетнего.

Что это даёт волгоградцам?

Своевременное декларирование доходов детей помогает родителям избежать претензий со стороны налоговых органов, а также сохранить возможность получать в будущем налоговые вычеты и другие льготы. Кроме того, это гарантирует, что у ребёнка не возникнет неожиданных долгов по налогам, когда он станет взрослым.

Подать декларацию можно в налоговой инспекции по месту жительства, через МФЦ или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. Специалисты налоговой службы готовы помочь волгоградцам разобраться в тонкостях декларирования доходов несовершеннолетних.