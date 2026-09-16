Волгоградские борцы завоевали медали на всероссийских стартах

Волгоградские борцы греко‑римского стиля привезли три медали с двух крупных всероссийских турниров середины сентября. По информации комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, в Казани Руслан Арацов завоевал бронзу на мемориале Сахабутдинова – и этим результатом гарантировал себе место в составе юниорской сборной России. В Рязани воспитанники волгоградской СШОР добавили к этому золото и бронзу на турнире на призы Героя России Олега Дуканова.

Казань: XIII мемориал Сахабутдинова

С 12 по 15 сентября во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли XIII Всероссийские соревнования по греко‑римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Мубаракшиновича Сахабутдинова. В турнире участвовали более 400 борцов из 60 субъектов России, медали разыгрывались в десяти весовых категориях. В первый день были разыграны медали в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг, во второй и третий дни – в категориях 60, 67, 72, 82 и 97 кг. Важный нюанс статуса: призёры (1–3 места) получали право войти в основной состав юниорской сборной страны.

В категории до 130 кг бронзовую награду взял волгоградец Руслан Арацов, тренирующийся под руководством Степана Кима. Для спортсмена это не просто медаль – это прямой выход в национальную юниорскую команду.

Рязань: турнир на призы Дуканова

Параллельно в Рязани проходил Всероссийский турнир среди юношей до 16 лет на призы генерал‑лейтенанта ФСБ России, Героя Российской Федерации Олега Михайловича Дуканова. В соревнованиях приняли участие свыше 450 юных спортсменов из 36 регионов.

В наилегчайшем весе до 35 кг уверенную победу одержал Денис Кошелев (тренер – Владимир Якжин). Он прошёл турнирную сетку без поражений и завоевал золотую медаль, которая даёт право выступить на первенстве России среди юношей до 16 лет в 2027 году.

Бронзовую награду в категории до 68 кг взял Данир Тюрбеев – ещё один воспитанник Степана Кима. Таким образом, подопечные одного тренера отметились медалями на обоих стартах.





По итогам двух турниров волгоградская СШОР завоевала одну золотую и две бронзовые награды. Результат Руслана Арацова обеспечил региону представительство в юниорской сборной России, а победа Дениса Кошелева открывает ему путь на первенство страны. Три медали на двух престижных стартах – показатель системной работы школы и преемственности поколений: успехи есть и у юношей, и у юниоров.

Выступления спортсменов соответствуют задачам государственной программы «Спорт России».

Александр Веселовский

Фото: Облспорткомитет