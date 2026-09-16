



Саратовский областной суд вынес приговор жителю Волгограда, обвиняемому в государственной измене. Мужчина осуждён на 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.





Как установлено следствием, в 2022 году Субботин С.О. попал в поле зрения Службы безопасности Украины, сотрудники которой завербовали его для выполнения задания – совершения диверсионно-террористического акта (ДТА) в обмен на гражданство Украины. После прохождения специальной подготовки в Киеве фигурант по заданию куратора в марте 2024 года транзитом прибыл в Волгоград, а затем, следуя указаниям СБУ, выехал в Саратовскую область для подготовки ДТА на военном объекте.

Для реализации преступного замысла мужчина по заданию СБУ арендовал жильё вблизи военного аэродрома в городе Энгельсе, где должен был оборудовать модуль навигации для ударных беспилотников противника с целью последующего огневого поражения инфраструктуры Минобороны РФ. В ходе подготовительных мероприятий фигурант имитировал деятельность курьера одного из популярных сервисов доставки, с атрибутикой которого передвигался по территории Саратова для безопасного извлечения средств диверсии из тайника.

Осуществить задуманное волгоградцу не удалось – он был задержан сотрудниками УФСБ по месту жительства.

Саратовский областной суд признал Субботина С.О. виновным по ст. 275 и ч. 1 ст. 174.1 УК России. Помимо 14 лет колонии строгого режима, ему назначено ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев и штраф в размере 80 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.