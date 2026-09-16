



Региональное управление Росстата подвело итоги мониторинга цен на продукты питания с 7 по 14 сентября. Специалисты отметили в регионе резкий рост стоимости на куриные яйца, но одновременно обратили внимание и на снижение расценок на сезонную плодовоовощную продукцию.

В среднем по области куриные яйца подорожали на 4,7%, однако в Михайловке рост составил 10,55%. В Волгограде десяток яиц прибавил 4,07%, в Камышине - 3,45%. Теперь средняя цена за десяток в регионе составляет 77,07 рубля. Для сравнения: в Михайловке - 65,56 рубля, в Волгограде - 80,03 рубля.

Также рвутся вверх цены на хлебобулочные изделия. По области их стоимость увеличилась на +1,6%, однако в Волгограде ценники выросли на 2,17%. В затылок им дышат цены на крупы. Пшено в регионе прибавило 1,7%, гречка - 1,4%. А вот рис, напротив, подешевел на 1%.

Среди недельных региональных лидеров по снижению стоимости: лук репчатый (-3,7%), огурцы (-3,3%), помидоры (-2,9%), морковь (-2%). Яблоки потеряли в цене 1,7%, капуста - 1%, картофель - 0,4%. При этом в Михайловке, напротив, огурцы неожиданно подорожали на 3,56%, а помидоры упали сразу на 7,07%.

Мясной ассортимент кардинальным снижением похвастаться не может, однако небольшие корректировки стоимости Росстат всё же разглядел: баранина потеряла 0,9% стоимости, при этом свинина и говядина, наоборот, прибавили - 0,9% и 0,4% соответственно. Куры также подорожали на 0,4%.

Порадовать волгоградских покупателей должны были ценники и на некоторые другие продовольственные товары: вермишель подешевела на 2%, макароны из муки высшего сорта - на 3,1%. Стоимость мясных консервов снизилась на 2,8%, овощных - на 2,1%, фруктово-ягодных - на 1,2%.

Фото из архива ИА «Высота 102»