Четверо мужчин в расцвете лет пропали в Волгограде и Волжском

Волонтеры отряда ЛизаАлерт просят помощи жителей в установлении местонахождения четверых мужчин, которые пропали в период с конца августа до начала сентября в Волгограде и Волжском. Так, разыскивается 37-летний Виталий Сурков из Волжского. Он ушел из дома еще 22 августа и до сих пор никаких вестей о нем нет.
34-летний волгоградец Юрий Кицук пропал 6 сентября, как и его ровесник из Волгограда, 37-летний Игорь Сорокин. Также разыскивается 46-летний Леонид Артеменко. Он пропал в Волгограде 3 сентября.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба звонить по телефону 112.
Фото ЛизаАлерт Волгоград VK.com