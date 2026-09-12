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Расследования

Четверо мужчин в расцвете лет пропали в Волгограде и Волжском

Расследования 12.09.2026 17:27
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12.09.2026 17:27


Волонтеры отряда ЛизаАлерт просят помощи жителей в установлении местонахождения четверых мужчин, которые пропали в период с конца августа до начала сентября в Волгограде и Волжском. Так, разыскивается 37-летний Виталий Сурков из Волжского. Он ушел из дома еще 22 августа и до сих пор никаких вестей о нем нет.


34-летний волгоградец Юрий Кицук пропал 6 сентября, как и  его ровесник из Волгограда,  37-летний Игорь Сорокин. Также разыскивается 46-летний Леонид Артеменко. Он пропал в Волгограде 3 сентября. 

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба звонить по телефону 112.

Фото ЛизаАлерт Волгоград VK.com

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