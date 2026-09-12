Четверо мужчин в расцвете лет пропали в Волгограде и Волжском

Волонтеры отряда ЛизаАлерт просят помощи жителей в установлении местонахождения четверых мужчин, которые пропали в период с конца августа до начала сентября в Волгограде и Волжском. Так, разыскивается 37-летний Виталий Сурков из Волжского. Он ушел из дома еще 22 августа и до сих пор никаких вестей о нем нет.